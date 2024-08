Maia Reficco: una nueva voz de la cultura latina 

La actriz y cantante argentina Maia Reficco ha logrado conquistar el escenario y la pantalla con su talento y pasión. Con una carrera en ascenso que abarca desde Broadway hasta la pantalla grande, está dejando su huella en el mundo del entretenimiento, llevando consigo la herencia de su cultura latina.

Reficco, reconocida por su papel en la serie “Pretty Little Liars: Summer School” y en el aclamado musical de Broadway “Hadestown”, ha sido elogiada por su habilidad para dar vida a personajes complejos y emotivos.

En una reciente entrevista, habló sobre la importancia de su identidad como latina y cómo esto influye en su trabajo.

“Como actriz, siento una profunda responsabilidad de representar nuestra cultura y nuestras historias de manera auténtica”, comentó. “Mi objetivo es mostrar la diversidad de nuestra experiencia y llevar nuestra voz a lugares donde a menudo no se escucha”.

El pasado 8 de agosto, Reficco estrenó su más reciente proyecto cinematográfico en Amazon Prime, “One Fast Move”. En la película, interpreta a Camila, un papel que le permitió explorar nuevas facetas.

“Interpretar a Camila ha sido una experiencia enriquecedora. El desafío de dar vida a un personaje con tantas capas ha sido emocionante y trabajar con un equipo tan talentoso ha sido un privilegio y estoy agradecida por la oportunidad”, señaló.

Asegura que la música también la entusiasma, ya que ha sido una parte integral de su vida y carrera.

“La música es una extensión de mi expresión artística. Estoy en el proceso de crear nuevas canciones y espero que mis seguidores puedan sentir la misma pasión que yo pongo en mi trabajo. Cada canción es una parte de mi historia y compartir eso con el mundo es algo que me llena de alegría”, reveló la artista.

En cuanto a su vida en Nueva York, Reficco expresó su admiración por la ciudad que ahora llama hogar.

“Nueva York es una ciudad que me inspira todos los días. La energía, la diversidad y la creatividad que se respiran aquí son inigualables”, comentó. “Aunque Buenos Aires siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, me siento afortunada de vivir y trabajar en un lugar que me impulsa a seguir creciendo como artista”.

Su experiencia con Dunkin

Reficco también compartió su experiencia con Dunkin ’ , con quienes colaboró en la campaña Dunkin’Tern.

“Está experiencia ha sido increíblemente divertida. Me siento afortunada de ser parte de esta campaña junto a Will Arnett y Corporate Natalie. El trabajo con Dunkin’ me ha permitido explorar un lado diferente de mi carrera y, por supuesto, disfrutar de sus deliciosos productos”, agregó la actriz.

Reficco en una escena de la campaña de Dunkin’./Foto: Cortesía

La artista destacó la importancia de la autenticidad en todas sus colaboraciones, y cómo la campaña con Dunkin’ se alinea con su visión personal.

“Siempre busco proyectos que reflejen mi pasión y mis valores. Trabajar con una marca que comparte ese enfoque en la calidad y la experiencia ha sido muy interesante. Espero que mis seguidores disfruten de esta campaña tanto como yo disfruté de participar en ella”, añadió Reficco.