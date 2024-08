Arturo Carmona revela cómo está Melenie tras polémica de Alicia Villarreal con Cruz Martínez

Luego de que hace unos días Cruz Martínez fue señalado de supuestamente haberle sido infiel a Alicia Villarreal tras haber sido captado con otra mujer, muchos se han preguntado cuál es la postura que tiene al respecto sobre los sucedido Melanie Carmona, hija de la cantante y el actor Arturo Carmona.

En un pequeño encuentro con los medios de comunicación, Arturo Carmona aseguró que, pese a que siente un gran cariño por el líder de los Kumbia Kings, Melanie ha decidido estar al lado de su famosa madre de manera incondicional para ayudarla a superar este difícil momento y para apoyarla en cualquier decisión que llegara a tomar la intérprete.

“Sí, bueno, hay que saber y entender que prácticamente la mayoría de los años de mi hija, hasta el día de hoy, los vivió junto con su mamá y con el esposo de su mamá. Obviamente esto que está sucediendo nos tiene a todos consternados, pero a la vez fuertes y firmes para poderle inyectar a la familia esa positividad que se necesita para salir adelante y tomar las mejores decisiones”, aseguró.

“Mi hija está bien, está contenta, estamos muy pegados con ella, está obviamente muy fuerte con su mamá, apoyándola para cual sea la decisión que llegase a tomar. Y bueno, esperemos que sea lo mejor para todos y que la familia siempre esté fuerte”, agregó.

Para finalizar, Arturo Carmona también fue cuestionado sobre la denuncia que interpuso Melanie en sus redes sociales en 2021, donde confesó que fue víctima de presunto abuso sexual por parte de un familiar.

“Lo que te puedo decir es que mi hija está bien en todos los sentidos, mi niña está fuerte, está mentalmente bien, psicológicamente bien, ha salido adelante, realizando sus sueños, muy contenta de poder realizar lo que ella está buscando profesionalmente y en lo personal”, comentó.

“Eso quedó pausado, quedó en un hasta que mi hija decida si es que el día de mañana decide continuar con esta denuncia que se hizo. No queremos presionarla, ella fue la que tomó la decisión de parar esto y la respetamos y la apoyamos. Por el momento todo está bien, hay restricción hacia la persona, ella está en paz, creo que fue una llamada de atención bastante fuerte para las personas involucradas y mi hija está bien, es lo más importante para nosotros. No queremos escarbar, no queremos volver a tocar ese tema para que no vuelvan otra vez esos momentos tan difíciles que vivimos, porque ahorita está bien, está superado, puedo decírtelo, pero si en algún momento ella decide, estamos respaldándola”, finalizó.

