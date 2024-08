Carlos Adyan y la amarga vivencia con el elenco de Betty La Fea

Carlos Adyan se ha consolidado como uno de los conductores m谩s destacados en la actualidad, y su trayectoria es un claro reflejo de esfuerzo y dedicaci贸n. En una reciente entrevista con ‘Salvita TV’ en YouTube, el puertorrique帽o comparti贸 su gratitud por las experiencias que ha acumulado a lo largo de su carrera, desde su participaci贸n al lado de Marc Anthony hasta su labor en programas como “Suelta la sopa”.

Adyan enfatiz贸 su amor por el entretenimiento y su deseo de continuar creciendo en esta profesi贸n que tanto le apasiona. Su enfoque en mantener una perspectiva positiva frente a las adversidades es un testimonio de su compromiso y resiliencia en el mundo del espect谩culo. Sin duda, es un conductor que se mantiene en el camino del 茅xito, gracias a su esfuerzo constante y su genuino inter茅s por la labor que realiza.

El conductor de televisi贸n no puso en duda en contar las buenas experiencias que le ha ido dejando su experiencia laboral: “Will Smith, ver a Will Smith en nuestro estudio fue como (carita de felicidad). Aparte que fue tan humilde, a veces ves a unos latinos que vienen y no son nadie comparados a Will Smith”.

El presentador de origen puertorrique帽o no dud贸 en contar el momento amargo que vivi贸: “Por ejemplo, el elenco de Betty, tuve una mala experiencia con ellos, hace poco fueron super groseros todos, los de Betty, la original, trataron mal hasta a los t茅cnicos. Y ah铆 es donde t煤 ves los contrastes. Will Smith, un personaje de Hollywood que puede darse el lujo de decir lo que le d茅 la gana porque realmente tiene una鈥 no es que los de Betty no tengan la carrera, pero Will Smith no pasa de moda. Y ves esta gente y dices, caray, y tan lindo que es trabajar en armon铆a y venir a promocionar tu proyecto con mucho entusiasmo en lugar de menospreciar a otros, pero bueno, siempre hay elecciones en las cosas que uno vive”.

Inicialmente, la conversaci贸n era para mencionar su pasi贸n por los cert谩menes de belleza, aunque aprovech贸 para reflexionar sobre su interacci贸n con diversas celebridades. Aunque algunos encuentros fueron m谩s c谩lidos que otros, Carlos no dud贸 en mencionar a aquellos que hicieron una impresi贸n positiva, destacando a artistas como Shakira y Bad Bunny, quienes se portaron excepcionalmente bien durante sus entrevistas.

