Compra 5 Tesla Cybertruck y gana miles de dólares al alquilarlos: su historia

En 2023 la compañía Tesla presentó, entre severos señalamientos, fuertes críticas y asombro, la Tesla Cybertruck, una camioneta con diseño futurista y características innovadoras que rápidamente llamó la atención de los amantes de los autos.



Entre los amantes de los autos, hubo alguien que en cuanto miró el pick-up, en 2019, reconoció que el vehículo tenía potencial, esa persona es Dustin Liu.



El emprendedor decidió invertir en cinco unidades de la Cybertruck, con la idea de incluirlos en su flota de alquiler, pero nunca imagino que los autos de Elon Musk serían una verdadera mina de oro.



A través de la plataforma estadounidense Turo, más conocida como el Airbnb de los coches, Liu ofrece el alquiler de sus vehículos, ya sea por horas e incluso por días.



Al día de hoy, Turo es considerado como uno de los sitios líderes en la renta de autos, especialmente desde que entraron a su catálogo las primeras unidades de Cybertruck.



De acuerdo con la prensa estadounidense, Liu invirtió medio millón de dólares para incorporar a su flota de alquiler cinco Cybertruck, una apuesta que rápidamente se convirtió en dinero.



El emprendedor no solo tiene cinco Cybertruck en su catálogo de autos, también cuenta con autos como Tesla Model 3 y Model Y, un Toyota RAV4 Hybrid, varios Mercedes, Range Rover, Corvette y Ford Mustang descapotables, entre otras marcas que forman un total de 90 autos.

Experiencia de lujo



Liu ha revelado que con el negocio de sus autos puede llegar a ganar hasta 200.000 dólares al mes.

Pero han sido con los cinco Cybertruck, que compró en unos 100.000 dólares cada uno, que Liu ha llegado a ganar 120.000 dólares en cuatro meses, por lo que uno ha quedado amortizado a corto plazo.

A esta ganancia, se suma la experiencia de los usuarios, quienes al rentar dicha camioneta se sientan unas verdaderas estrellas de televisión.

“Todos los comentarios han sido extremadamente positivos. La gente dice ‘Dios mío, me alegraste el día. Nunca me he sentido como una celebridad, me siento como si fuera el presidente’”.

Se sabe que, en una primera fase, la renta en Tiro de las Cybertruck era de hasta 1.000 dólares por día, pero con la llegada de más modelos, el precio bajó, ahora el alquiler es de 254 dólares al día, aunque con los gastos y los impuestos la factura fácilmente puede llega a los 500 dólares.

“Sabía que la Cybertruck iba a generarme dinero, no es un coche común. La gente alquila en Turo por el lujo y por las experiencias, y ambas cosas las ofrece la Cybertruck“, reconoce Liu.

Pese a que la cuenta de Liu tiene varios ceros, el emprendedor busca generar más dinero a través de 20 unidades más, que ha reservado, pero de una gama media, que según el dueño de la marca Tesla, Elon Musk, estarían disponibles por unos 61.000 dólares, pero la oferta ha sido eliminada del catálogo de la empresa.

Pese a que ha habido ajustes en la empresa, Liu no descarta seguir invirtiendo en los Tesla.

