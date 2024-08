“La Brega y Fuerza” busca movilizar a 20,000 electores boricuas en NY a las urnas con campaña “Despierta”

Nueva York – Una semana antes de que el huracán María impactara Puerto Rico en el 2017, la abuela de Camille Rivera decidió trasladarse a Nueva York debido a la preocupación de sus parientes por su bienestar físico y emocional.

Inicialmente, la anciana y su familia pensaron que sería una movilización temporal. Sin embargo, debido a la condición de Alzheimer, los parientes entendieron que era mejor que permaneciera en Estados Unidos para recibir tratamiento en vista de la agravada crisis de salud y de servicios médicos en la isla.

A pesar del impacto de la enfermedad en su memoria, había algo que la paciente recordó hasta el final de sus días: su casa en Guaynabo, en la zona metropolitana de Puerto Rico, la que tuvo que vender por presión de desarrolladores en los años 70 para la construcción de unidades comerciales.

La situación que experimentó la abuela de Rivera la siguen enfrentando hoy miles de puertorriqueños, en parte como resultado de la llegada de extranjeros que se relocalizan en la isla bajo promesa de inversión por leyes como la 22, uno de los asuntos que ha complicado la crisis de vivienda.

“Yo nunca me olvido de eso, porque muchas personas que son de edad avanzada, y muchas personas jóvenes como yo, no podemos vivir en Puerto Rico. Pero, mucho rico y criptoinversor puede vivir en Puerto Rico. No tenemos electricidad, resiliencia, y el cuidado de salud está tan malo que las personas mayores están muriendo en sus casas porque no hay hospitales”, expuso Rivera en entrevista con El Diario.

La importancia de ejercer el derecho al voto

La activista está convencida de que una manera de cambiar estas realidades es que los puertorriqueños ejerzan su derecho al voto, no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, con base en una evaluación del compromiso que los candidatos tienen con respecto a los asuntos que afectan a los boricuas “en ambos lados del charco”.

A esos fines creó junto a un grupo de aliados “La Brega y Fuerza”, una iniciativa enfocada en “despertar” la participación electoral de puertorriqueños en Nueva York con ramificaciones en la isla y en otros estados. La meta es inscribir a unos 20,000 boricuas en el sistema electoral para que acudan a votar en las presidenciales.

“Despierta NY”

A través de la campaña “Despierta NY”, Rivera y su equipo encabezan esfuerzos para movilizar a boricuas a las urnas el 5 de noviembre. Desde los años 30, Nueva York ha sido columna vertebral de la diáspora boricua en Estados Unidos y ha sentando pauta para la organización de esa población en otros estados.

“Hay muchas personas que se mueven y quieren hacer algo por su isla, pero no saben hacerlo. Nosotros estamos creando un conducto de poder, de modo que organizadores comunitarios en Puerto Rico ayuden a construir ese poder con los estados en los que hay más puertorriqueños”, planteó Rivera miembro de New Deal Strategies.

Dado que la relación entre la mayoría de los boricuas en estados como Nueva York y la isla es parte esencial de la experiencia migratoria puertorriqueña, los impulsores de la campaña buscan apelar a los temas que también afectan a los boricuas en el territorio.

En ese sentido, Rivera destacó que, contrario a los boricuas que residen en la isla, los de la diáspora tienden a preocuparse no solo por los asuntos que los afectan en sus respectivos estados, sino en su lugar de origen. En ese contexto, apuestan con la iniciativa a una comprensión mayor de esos temas y las propuestas de los candidatos como incentivo para que se inscriban y voten.

“Nosotros estamos tratando de atraerlos con base en su cultura en la isla y realmente en asuntos (que los afectan)…Cada puertorriqueño tiene un primo o una tía en Puerto Rico, y ellos vienen y van; así que la idea es construir un conducto para conectar…y hablar de qué es lo que está pasando en sus pueblos. ‘¿Cómo te puedo ayudar?’, ‘¿cómo puedo usar mi influencia en EE.UU. para tener poder en la isla?’”, explicó la estratega.

“La población puertorriqueña ha bajado en un 12% a 13% durante los años posteriores a María, y esas personas no quieren abandonar a Puerto Rico. Ellos se mueven a Estados Unidos con la esperanza de que puedan regresar (a la isla), pero no pueden vivir en Puerto Rico. Así que ellos necesitan una voz que los ancle a los asuntos de Puerto Rico”, destacó.

El alcance del derecho al voto de los puertorriqueños

Aunque los boricuas en la isla no pueden votar en eventos federales electorales más allá de las primarias de los partidos nacionales debido a su condición de territorio, una vez se mudan a algún estado pueden ejercer ese derecho.

Al momento, unos 6 millones de boricuas residen en los Estados Unidos, prácticamente el doble de la población en la isla.

Casi un millón de boricuas o 990,217 residen en Nueva York, número que solo supera Florida con unos 1,239,809 puertorriqueños, según datos del Censo.

Durante la última década, la comunidad puertorriqueña en EE.UU. creció en más de un millón de personas, según datos de la referida oficina divulgados el año pasado.

De la mano, hasta el 2021 se reportó una baja poblacional de 11.8% en la isla.

¿Dónde están los boricuas en Nueva York?

En el caso de NY, inicialmente, los vecindarios de Lower East Side (Loisaida), Brooklyn, El Bronx y East Harlem (El Barrio) eran los que principalmente acogían a los boricuas. Aunque todavía muchos residen en esas zonas, en los últimos años ha habido una migración y/o llegada de boricuas a zonas más apartadas de la ciudad como Long Island, y al norte del estado como la ciudad de Rochester y la región del Valle de Hudson.

Esa es una de las razones por la que miembros de esta población no están insertados como deberían en la dinámica electoral, a juicio de Rivera.

“Creo que son muchas cosas. Muchos se han mudado de la ciudad, de Brooklyn y El Bronx, a otras áreas de Nueva York y no tienen como un ancla; tienen comunidad y organizaciones, pero no tienen ese poder político de votar. Así que en Rochester, Long Island, parte de El Bronx y el Valle del Hudson, hay comunidades, pero no como 50 años atrás que teníamos tanto poder…”, argumentó.

De hecho, los puertorriqueños que se han mudado más recientemente a Nueva York son una prioridad para los organizadores de la campaña “Despierta NY”, confirmó la entrevistada.

“En Long Island, por ejemplo, 200,000 se han mudado en los últimos años cinco o siete años y viven en el Distrito 4 o 3. Nosotros tenemos esos números, así que, no solo vamos a abordar a los votantes existentes también a los nuevos. Y es una mezcla de gente joven y personas mayores…”, detalló la afrolatina.

¿Por qué algunos boricuas en NY se abstienen de votar?

“Otra cosa que la gente no sabe es que hay algunas personas, y esto es difícil de creer, pero no saben que pueden votar en Estados Unidos”, alertó.

Rivera añadió que otros elementos que pesan en la decisión de un boricua de abstenerse en participar del proceso electoral en EE.UU. son la falta de educación, la vinculación de esta población principalmente con los partidos en la isla y no los nacionales y el hecho que algunos líderes y estrategas políticos no consideran sus particularidades, sino que los ven como un monolítico.

“Los puertorriqueños son diferentes; no son cubanos, colombianos, sudamericanos. Ellos tienen diferentes visiones, hay diferentes maneras de hablarles y estamos perdiendo la oportunidad de alcanzarlos en un nivel sistemático…”, describió Rivera.

¿Republicanos han ganado terreno en NY?

En años recientes, el debate sobre el supuesto avance electoral republicano en NY ha sido recurrente, a pesar de ser un estado considerado históricamente bastión demócrata.

La victoria de candidatos como el representante federal Anthony D’Esposito por el Distrito 4 de Long Island alimentó la discusión.

D’Esposito, de origen puertorriqueño, representa al distrito desde el 2023, tras prevalecer en las elecciones de medio término ante la abogada demócrata Lauren Gillen

Rivera considera que las ganancias de los republicanos se superan con inversión e información enfocada en los electores.

“Tiene que ver con inversión. Nosotros no hicimos un buen trabajo en el 2020 de invertir en los estados, y, en particular, en Nueva York en votantes latinos, y en particular, votantes puertorriqueños. Y si tú no los educas, ellos van a tomar decisiones con información que no tienen o con la información que tienen delante de ellos o no participarán en ningún sentido. Así que lo que se vio fue falta de entusiasmo sobre los temas importantes y falta de alcance del votante sobre por qué es importante que salga a votar”, quien simpatiza con el ala progresista del Partido Demócrata.

Sin embargo, Rivera recalcó que el enfoque de la organización al momento no es endosar candidatos, sino suministrar datos sobre los temas en los que los candidatos enfocan sus campañas.

Crearán red de “Centros”

En esa dirección, impulsarán eventos para conectar a miembros de la diáspora, así como la creación de “Centros” que servirán como instalaciones donde se desarrollaran estrategias de alcance para involucrar más a potenciales electores boricuas,

“Los Centros emplearán estrategias de organización relacional hacia familias y amigos para conectar la comunidad puertorriqueña a través de todo el país, dándoles la capacitación para crear conciencia sobre los problemas críticos que afectan a las islas. Este programa tendrá como objetivo capacitar a organizadores y proporcionar microsubvenciones a organizaciones relevantes, construyendo nuestros Centros en todo Estados Unidos”, lee una entrada en la página web de La Brega y Fuerza.

“Las elecciones del 2020 la decidieron (pocos) miles de votos y los puertorriqueños son hábiles para votar y tienen la habilidad de balancear una elección, no solo a la presidencia, pero del Congreso y los estados”, puntualizó la activista.

Los resultados de una encuesta de La Fuerza y la Brega en asociación con IZQ Strategies divulgados en junio pasado arrojaron que los votantes puertorriqueños tanto en la isla como en la diáspora se inclinan por políticas progresistas.

El apoyo de boricuas a políticas progresistas

“Los votantes puertorriqueños apoyan políticas progresistas. Ambos grupos respaldan el salario mínimo de $15 la hora, Medicare para todos, e imponer impuestos a millonarios a una tasa similar a la de EE.UU. para ayudar a pagar la deuda restante de Puerto Rico, entre otros asuntos”, analizaron los encargados de la encuesta.

“El apoyo al derecho al aborto ha crecido entre los votantes de Puerto Rico. Mientras que los votantes en la diáspora expresaron niveles más fuertes de apoyo que los votantes en Puerto Rico, en comparación con sondeos previos, el apoyo al acceso al aborto ha aumentando en Puerto Rico”, añadieron.

El estudio además arrojó que los votantes boricuas se oponen en proporciones similares a la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” que otorga exenciones en el pago de impuestos a extranjeros que se relocalizan en la isla.

Adicional, los datos apuntan a que un 41 % de votantes puertorriqueños en la isla y el mismo por ciento, pero entre los encuestados en la diáspora, se oponen fuertemente a la otorgación de estos decretos. Bajo la respuesta “algo opuesto”, la diferencia es de 16 % versus 18 %.

