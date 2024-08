Kamala Harris ha revitalizado el voto boricua en Florida, afirman líderes puertorriqueños demócratas

Nueva York – Líderes y activistas boricuas en Florida que impulsan el voto puertorriqueño de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre consideran que para llegar a esta población es necesario reconocer su diversidad y no hablarles como a un grupo hispano más.

“Los puertorriqueños son la ficha que cambia el juego en la Florida. Somo 1.2 millones (de puertorriqueños en el estado); ponle que 900,000 o 800,000 tengan edad para votar. Ciertamente, el que nosotros decidamos ir a votar cambia completamente el panorama electoral, y nosotros podemos hacer que gane o pierda un candidato”, expuso Jimmy Torres, fundador de Boricua Vota, organización que busca incentivar la participación electoral de esa población en Florida.

En entrevista con El Diario sobre el poder del voto puertorriqueño en ese estado del sureste de Estados Unidos, Torres, quien además dirige Iniciativa Acción Puertorriqueña y la Asociación de Puertorriqueños en Marcha, argumentó que las campañas tanto demócratas como republicanas deben afinar sus discursos y estrategias para que respondan más directamente a las inquietudes y necesidades de los puertorriqueños.

“Nuestro voto es tan importante como cualquier otro”, insistió.

“Nosotros somos hispanos y latinos. Entonces creen que con una campaña hispana / latina es suficiente…No, no, no; hay que hacer una campaña puertorriqueña. En una campaña puertorriqueña, necesitamos que esté Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio…Aunque tengamos diferencias sobre la solución del estatus de Puerto Rico…Debemos trabajar juntos más a menudo; olvidarnos de las diferencias y apuntar más en las convergencias que son muchas”, apostó el entrevistado.

Fernando Rivera, director de UCF Puerto Rico Research Hub, coincidió en que el abordaje a potenciales votantes boricuas debe ir de la mano con campañas educativas que incluyan claramente las propuestas de los candidatos y cómo impactan a los miembros de esta población.

“Tenemos que darle algo a la gente para votar, y si la gente no siente que hay una plataforma que los va a beneficiar, pues, obviamente, dicen, ‘esto no va a cambiar’; y el sistema de EE.UU. es muy diferente al de Puerto Rico. Yo creo que se trata de ver dentro de todo eso”, recomendó el profesor de Sociología de la Universidad de Florida Central.

Para incentivar el registro de votantes en un sistema electoral amplio y complicado como el de Florida con multiplicidad de eventos en las urnas es necesario reforzar la orientación sobre los procesos de votación en sí, añadió Rivera también en entrevista con este rotativo.

Los votantes boricuas en Florida versus los cubanos

María Revelles, codirectora de la Mesa Boricua de Florida y candidata demócrata a la Cámara de Representantes por el Distrito 47, coincidió con las posturas anteriores y resaltó el dato de que el poder electoral de los puertorriqueños en el estado solo es disputado por los cubanos.

Rivera planteó que aparte del asunto ideológico, los votantes boricuas difieren de los cubanos en su largo historial de inserción electoral.

“Ahora mismo, los puertorriqueños somos el bloque más importante de Florida Central. Nosotros tenemos precintos electorales que son 99% puertorriqueños…Ahora mismo hay más puertorriqueños en Florida Central que cubanos en Miami. Tenemos que tener también claro que muchos de estos puertorriqueños son una generación muy joven que vino desplazada desde el 2017 versus una comunidad cubana que ya lleva desde los años 60, 70, anclada tanto políticamente como culturalmente”, comparó la candidata estatal.

“La organización de las comunidades cubanas es extensiva…La comunidad cubana es más complicada en términos generacionales. Obviamente, hay temas que resuenan con ellos, como el socialismo, comunismo que resuena todavía en el votante cubano, pero no es tan importante para el elector puertorriqueño”, añadió Santiago.

El vínculo de Nueva York y Florida

A preguntas de El Diario sobre el potencial electoral de poblaciones boricuas como los que se han mudado de Nueva York a Florida en los últimos años, Revelles hizo referencia al caso de empleados retirados unionados.

Es específico, la candidata mencionó que trabaja directamente con los de la SEIU1199, que tienden a ser votantes progresistas.

“Estos son retirados que son progresistas, tradicionalmente demócratas. Vienen de Nueva York, precisamente, porque al NY ser un estado altamente unionado, toda su vida ganaron más que los profesionales que viven aquí en la Florida, y tienen la dicha de venir a retirarse…con un buen plan médico, pensión. Este grupo hay que activarlo, educarlo y sacarlo a votar porque tienden a proteger el estilo de vida por el que ellos trabajaron y que ellos conocieron”, señaló.

El reto de movilizar al elector joven en Florida

Parte del trabajo de estos líderes es movilizar también al elector joven que llegó en años más recientes a Florida.

“Quizás esa población, por ejemplo, no le importa lo que pasó en (el huracán) María, pero esa juventud cree que es importante que hayan carros eléctricos, energía solar; están más conscientes entonces de los otros temas”, destacó Torres.

Por otro lado, el activista consideró importante robustecer los contactos y las redes con integrantes de comunidades de boricuas en estados como Carolina del Norte.

“Hay puertorriqueños en Carolina del Norte, y esa es una nueva migración. Hay puertorriqueños llegando a Pennsylvania todos los días; tercera y cuarta generación de puertorriqueños que unos están volviendo y otros llegando…Texas, montones de lugares donde puertorriqueños están llegando”, enumeró.

¿Más boricuas con tendencia republicana?

Otro asunto que ha permeado la discusión en Florida sobre el poder del voto boricua es la tendencia reciente de algunos sectores a candidatos republicanos.

En las elecciones del 2020, el candidato republicano Donald Trump obtuvo 51.22% de los votos en comparación con 47.86% de Joe Biden. Fue la segunda vez consecutiva que Trump ganó en Florida.

El mayor apoyo a Trump principalmente provino del condado Miami-Dade.

En 2016, Trump obtuvo 33% de los votos en el condado más poblado del estado, predominantemente latino. Pero en las elecciones del 2020, obtuvo un 46% de los votos.

Un análisis de AS-COA arrojó que el voto de los cubano-americanos en Florida fue clave para el triunfo de Trump en una proporción de 56-41 en comparación con 49-49 entre votantes no cubanos.

En el caso de los boricuas, la mayoría de estos votantes favoreció a Biden, según una encuesta de salida de urna realizada por Edison Research.

Resultados divulgados el 4 de noviembre de ese año arrojaron que el 72% de los boricuas respaldaron al demócrata, mientras que un 25% votó por su rival.

En el 2022, el actual gobernador de Florida Ron DeSantis venció al demócrata Charlie Crist. Entre los hispanos, DeSantis superó a Crist con porcentaje de 51% versus 44%.

En el caso de los electores boricuas, aunque varios reportes periodísticos apuntan a que DeSantis obtuvo el favor de los boricuas, datos recopilados por organizaciones como Alianza for Progress arrojaron que la mayoría de votantes en los condados de Orange y Osceola, de amplia presencia puertorriqueña e hispana en general, no votaron por el republicano.

Dudas sobre voto boricua a favor de Ron De Santis

Sobre este particular, Torres dijo no confiar en las cifras que ubican a DeSantis como el candidato de los puertorriqueños en esa elección.

“Yo creo que el número está inflado sobre que mucha gente fue a votar por De Santis. Y creo que la gente que hizo los estudios no los publicó lo suficiente para demostrar que, detrás de esa apreciación, no habían números que lo corroboraran. Pero, vamos a decir que fue así. De Santis es más joven, se maneja bien, y el tema ‘woke’ llama la atención. (También) La gente estaba bien molesta de tener las máscaras (por COVID-19). Entonces tienes un tipo que dice, ‘no usemos máscara na’’…El aprovechó muy bien el discurso de que él era protector de la libertad de movimiento, y a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer…Y él si tuvo algún crecimiento fue por eso”, señaló.

“Las encuestas dicen que, en el mejor de los casos, el Partido Republicano ha logrado incrementar su participación a un 40%, o sea de cada 10 puertorriqueños, 4. En las elecciones entre Biden y Trump, aunque Florida se perdió (Trump ganó en Florida) las encuestas de salida de urna demuestran que los puertorriqueños votaron 7 a 3 a favor de Biden (en el 2020)”, puntualizó Torres quien también simpatiza con el Partido Demócrata.

Revelles también cuestionó la creencia de que DeSantis ganó comódamente con la ayuda del electorado boricua en Florida.

“La gente ve a De Santis como que ganó a galope, y no fue así. De Santis ganó bien apretado. También hubo mucha gente que no salió a votar o no se identificaba con las posturas de ninguno de los dos políticos…Te puedo decir que mucho de eso fue falta de movilización y de educación”, matizó la entrevistada.

Lo que es un hecho es que, al momento, Florida es el estado con mayor cantidad de boricuas en EE.UU. seguido de Nueva York, por lo que su poder electoral es evidente. Aunque, buena parte de esa migración responde a los desplazamientos tras el huracán María en el 2017, su composición se sigue diversificando.

También es una realidad que no todos los boricuas en Florida son demócratas como algunos piensan.

Sobre este particular, Revelles mencionó la influencia de los partidos políticos en la isla en la intención del voto entre los boricuas en Florida.

“Por ejemplo, hay personas que están afiliadas al Partido Nuevo Progresista (PNP), que es el partido del ideal de la estadidad. Ese partido tradicionalmente se aliaba con el Partido Republicano…Así que muchas personas que se identifican con este partido o que se identifican con la candidatura de la comisionada (residente Jenniffer González), sienten que el Partido Republicano es su partido. Nada más lejos de la realidad. Los dos partidos de mayoría en Puerto Rico sus postulados reales son de justicia social…; ambos son más parecidos en su plataforma al Partido Demócrata”, sostuvo.

Inclinación de boricuas por el Partido Demócrata y la estadidad

Los resultados de una encuesta reciente de UCF Puerto Rico Research Hub sobre el perfil del votante boricua en el estado reveló que un 43% de los encuestados dijo estar afiliado al Partido Demócrata; un 30 % al Republicano, y un 22% no está afiliado a ningún partido. Un 77% de los participantes manifestó que planea votar en las elecciones del 5 de noviembre. De los que planean ejercer ese derecho, un 45% anticipó que planea votar demócrata versus un 31% republicano. Un 17 % indicó que votaría por otro partido.

A la pregunta sobre si estarían más inclinados a favorecer a un candidato que endose la estadidad como fórmula de estatus, un 41% de los encuestados respondió que sería algo más probable su apoyo a la candidatura y un 31% mucho más probable. En cuanto a ideología per se, un 49% dijo apoyar la estadidad; un 18% expresó que favorece el sistema de gobierno actual (ELA); un 11% la independencia; 10% un ELA modificado; un 7% la libre asociación; y un 6% otra alternativa.

El entusiasmo tras la llegada de Kamala Harris

En lo que coinciden los entrevistados es en que la nominación de Kamala Harris a la contienda tras el retiro de Biden ha revitalizado al Partido y convencido a electorales indecisos que antes dudaban sobre si ir a votar o no.

“Cuando el presidente endosa a Kamala Harris, eso inmediatamente revigorizó el Partido. Las primeras 24 horas se levantaron $90 millones de dólares…Joe Biden ha hecho una función muy honrosa. Yo creo que él va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes…Las comunidades, sobre todo la gente que trabajamos con justicia social, con latinos, derechos de la mujer tenemos pánico de una segunda administración de Trump por lo devastadora que esta sería. Entonces, al tú ver que Biden se separa honrosamente del puesto…y apoya a Kamala Harris. Harris, mujer, brillante, hija de migrantes, primera afroamericana, asiática. Recientemente, en mayo, estaba en Puerto Rico. Es una energía, mucho positivismo; un giro a cómo estaban los ánimos antes…Ahora estamos emocionados”, resaltó Revelles.

Torres secundó esta idea haciendo hincapié en la edad y el origen de Harris.

“Yo pienso que si algo tenía a la gente un poco desencantada era la idea de que dos ancianos corrieran para presidente de Estados Unidos. La llegada de una mujer joven que ha estado en Puerto Rico; que conoce el liderato puertorriqueño desde algún tiempo, y con una visión clara de lo que es un inmigrante, porque es hija de migrantes…aunque algunas personas le moleste que digamos que los puertorriqueños son migrantes o una diáspora, pues la realidad es que lo somos, porque lo que lo define es que tú te trasladas de tu cultura y nación a otro lugar donde hay otra cultura, nación e idioma; otra forma de vida”, señaló.

Los resultados de un sondeo de Equis Research, divulgados esta semana, que auscultó el sentir de hispanos en estados clave arrojó que Harris aventaja por 9 puntos a Biden en Florida entre los votantes de esa población.

Unos 36.2 millones de hispanos son elegibles para votar este año en EE.UU.

Otro realizado en enero pasado, pero del Pew Research Center, arrojó que un estimado de 36.2 millones de hispanos son elegibles para votar este año, cifra que supera los 32.3 milliones en el 2020. Lo anterior representa un 50% del crecimiento total de votantes elegibles durante este tiempo.

El estudio además destaca que, aunque Trump ganó terreno entre los hispanos en el 2020, la mayoría de votantes latinos en el 2020 votó por Biden.

El análisis también destaca que unos 8.5 millones de los 33.7 millones de hispanos elegibles para votar o un 25% vivían en California para el 2022. Los otros estados con más electores hispanos elegibles son: Texas (6.5 millones), Florida (3.5 millones), Nueva York (2.2 millones) y Arizona (1.3 millones).

Otra investigación del centro, pero cuyos resultados fueron divulgados en julio pasado, reveló que, mientras los latinos han favorecidos a candidatos demócratas en las elecciones presidenciales por décadas, el margen de apoyo ha variado.

En el 2020, 61% de los electores latinos votaron por Biden, mientras que un 36% por Trump, un un margen más estrecho que en la contienda entre este último y Hillary Clinton.

