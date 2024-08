Bárbara Mori necesitaba la “aprobación del mundo exterior”

Bárbara Mori, durante su participación en el programa Netas Divinas, abrió su corazón y compartió una reflexión profunda sobre su crecimiento personal y el viaje hacia el amor propio. La actriz señaló que en el pasado solía buscar constantemente la aceptación de los demás, lo que le llevó a una etapa de autocrítica severa. Reconoció que ser tan dura consigo misma impactó negativamente en su bienestar emocional y mental.

A la actriz le consultaron si para ella era necesaria escuchar buenas opiniones del resto y respondió que: “Toda mi vida me preocupó mucho. Crecí con esta necesidad de la aprobación del mundo exterior, porque yo no me aprobaba a mí misma. Siempre puse todo mi valor en manos del mundo externo y me hizo mucho daño, me tomó tiempo poder construir el amor propio”.

Durante su invitación al programa, también mencionó que a lo largo de su vida se ha visto envuelta en una constante batalla para no verse afectada: “Gracias a Dios hoy tengo un amor que me ayuda a sobrevivir este mundo cruel todos los días y, aun así, aunque cada vez el juicio externo ha importado menos en mi vida, siempre está ahí latente”.

Mori enfatizó la importancia de aceptarse y de darle valor a uno mismo sin depender de la validación externa. A través de su experiencia, instó a los oyentes a reconocer su propio valor y a trabajar en su autoestima. Su sinceridad resonó con muchos, ya que abordó un tema que puede ser difícil, pero que es fundamental para el crecimiento personal y la felicidad. Con su testimonio, intentó inspirar a otros a emprender su propio camino hacia el amor propio y la autoaceptación.

“Es escuchar mucho lo que desea tu alma. Este mundo está construido de una forma que te aleja tanto de lo que somos, muchos miedos que nos meten, hay tanto ruido que no logras escuchar tu voz interior”, expresó en una conversación para el pódcast de Romina Sacre.

“Para mí es así, cuando se cierra una puerta es el universo diciéndote no es por ahí. Uno debe tener el discernimiento de decir ‘Hasta aquí’, cuando ya fue suficiente, por eso pienso que lo mejor que tenemos como seres humanos es esta voz interior, esta conexión con nuestra sabiduría, esta intuición que está conectada con la sabiduría del universo”, le mencionó a Romina.

