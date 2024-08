Floyd Mayweather elogió el boxeo mexicano: “Mi tío peleó dos veces con Chávez”

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. ya se encuentra en México para prepararse de cara al combate de exhibición que protagonizará este sábado contra John Gotti III en la Ciudad de México y así poder demostrar que todavía se encuentra en la élite del deporte a pesar de estar retirado desde hace unos años.

Durante esta bienvenida que le realizó la fanaticada azteca el peleador mostró su total respeto por el país y especialmente por la trayectoria que posee en el boxeo internacional al ser una de las naciones con mayor trayectoria debido a los múltiples campeones mundiales que han tenido a lo largo de las épocas; asimismo resaltó que siempre le ha parecido muy atractivo el estilo de combate que utilizan los peleadores mexicanos al momento de estar en el cuadrilátero.

“De nuevo en México. Hablé de esto el otro dia. El pais de Mexico, el pedigrí boxístico que tiene el país, y que he visto desde que yo era un pequeño, ha sido increíble. Tantos campeones legendarios, peleadores legendarios, pero el CMB es el organismo más grande que hay en el boxeo. Mauricio, y toda su familia, mis oraciones están con ellos por la muerte de su madre”, dijo Mayweather ante los cientos de aficionados que estaban presentes tras su llegada.

Para finalizar Floyd Mayweather resaltó que México siempre ha estado unido a su vida y a la de su familia debido a que su tío Roger se enfrentó en dos oportunidades contra el legendario peleador Julio César Chávez; asimismo destacó que a pesar de este enfrentamiento espera seguir peleando en otros combates debido a que es su naturaleza.

“Yo competí contra los mejores, incluso en el nivel olímpico, peleé contra el campeón mundial amateur, contra los cubanos. Mi tío Roger también peleó dos veces contra el mejor, Julio César Chávez, aunque se quedó corto dos veces. Siempre hemos peleado contra los mejores”, resaltó.

“Es mi segunda naturaleza, pelear. No importa cómo cuentes la historia, siempre he sido el mejor. No importa si me golpean fuerte, hago mis ajustes. Es tan natural como levantarme por las mañanas, o caminar. Puede ser quien sea, Manny Pacquiao, para mí todos son iguales. Yo estoy listo”, concluyó.

