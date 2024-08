“Hay muchas cosas que mejorar”: Checo Pérez prevé varios ajustes de Red Bull

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez dejó claro que su enfoque total está en mejorar su forma en la F1 en los 10 grandes premios que le restan a la temporada.

Algo en lo que se siente seguro ahora que Red Bull ha hecho algunos descubrimientos sobre los giros equivocados realizados en el desarrollo de su auto actual.

Pérez dijo que todavía depende de él cambiar las cosas y no confiar en su experiencia en las próximas pistas.

“Creo que hay algunos buenos circuitos en los que he tenido buenas carreras [próximamente] pero ya hemos estado en circuitos en los que he tenido buenas carreras”, dijo Pérez. “Creo que lo más importante es que lleguemos a la ventana donde puedo extraer el potencial del coche. Sigue siendo un Red Bull y es un coche tremendamente rápido, ¿sabes? Últimamente ha sido complicado extraer el máximo.

Ready for the second half, fully recharged pic.twitter.com/2fbAT5C5wC — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 19, 2024

“Hemos sido bastante duros con los neumáticos. Hay muchas cosas que mejorar en las próximas 10 carreras”.

Red Bull ha pasado mucho tiempo investigando los problemas que han hecho que su auto, alguna vez dominante, caiga en una pelea a tres bandas con McLaren y Mercedes en las últimas carreras.

Pérez ha tenido problemas sobre todo desde que el auto de Red Bull dio un paso atrás en el Gran Premio de Emilia-Romagna en mayo y siente que el equipo ha encontrado algunas respuestas a esos problemas durante las vacaciones de verano.

“Fue una pausa muy positiva para Red Bull, pudimos encontrar muchas cosas que creo que al menos sabemos dónde estamos con el coche en este momento. Ha habido una o dos actualizaciones que nos llevaron por el camino equivocado. Creo que con sólo mirarlo en retrospectiva sabemos exactamente cómo está funcionando el coche, lo cual es algo muy bueno porque no estuvo tan claro en las últimas carreras. Si podemos solucionarlo y volver al nivel que teníamos antes, esa es otra cuestión, pero en ese sentido es muy positivo”.

Y añadió: “Es difícil explicar la cantidad de detalles, pero no es que a principios de año fuera mucho mejor piloto que ahora. Ciertamente ha habido algunas cosas que no salieron como quería y que me perjudicaron más y probablemente no estábamos extrayendo el máximo del coche en ese sentido”.

Sobre su futuro en el equipo fue objeto de intensas especulaciones antes de las vacaciones de Verano, pero Red Bull optó por no hacer un cambio a mitad de año.

“Fue pura especulación”, dijo Pérez el jueves.

La decisión de Red Bull se tomó el primer día después de las vacaciones de verano, tras una reunión entre el jefe del equipo, Christian Horner, y el asesor de carreras de Red Bull, Helmut Marko.

Pérez continuó: “La reunión no tuvo nada que ver con los pilotos, sino con el desempeño. Ya dije todo lo que tenía que decir sobre la especulación. Estoy totalmente comprometido con el equipo. Tengo un contrato y estoy totalmente comprometido con Red Bull y con cambiar las cosas. He dicho todo lo que tenía que decir”.

Al dirigirse al equipo Red Bull después de esa reunión, Horner agregó que Pérez tiene una buena racha de carreras en las que ha obtenido buenos resultados antes.

