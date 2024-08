Liliana Rodríguez llama estúpida a Carolina Sandoval en ¡Siéntese Quien Pueda!

Un fuerte encontronazo se dio este jueves en el programa Siéntese Quien Pueda entre Liliana Rodríguez y Carolina Sandoval, debido a que debatieron sobre la situación venezolana que se ha agudizado luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Todo ocurrió cuando la conductora de televisión le preguntó a la actriz si su padre es chavista o no, esto por una reunión que en el pasado José Luis “El Puma” Rodríguez habría pedido a Nicolás Maduro, señalado como responsable de la crisis en el país.

“¿Tu papá es chavista o no?”, le preguntó la Venenosa. Ante esto, Liliana Rodríguez se molestó y le dijo: “No seas estúpida, Carolina, por el amor de Dios, el pueblo venezolano está claro y está más enfocado en la meta que nunca, hay que ser pacientes, esperar en el Dios, Goliat ya tiene la pepa entre ceja y ceja y anda arrodillado”.

La situación se fue caldeando, pues la conductora le respondió: “No me digas estúpida, a mí me respetas porque yo no te estoy irrespetando”.

Además, le comentó: “La violencia es el arma de quien no tiene la razón. Ella no me quería decir, ella es otra persona fuera del aire”.

Al final, mandaron a corte comercial, ya que la discusión se salió un poco de control, por lo que Chiquibaby y Jorge Bernal tuvieron que despedir esta parte del programa.

¿Qué dijo el público de esta discusión de Liliana Rodríguez y Carolina Sandoval?

En la cuenta en Instagram de Siéntese Quien Pueda hubo muchas reacciones, algunas a favor de la Venenosa, otras para apoyar a la hija del Puma.

Entre los mensajes que se leyeron estuvieron: “Defendiendo al papá que ni se acuerda que existe”, “Carolina no deja hablar a la gente, le llegó alguien igual que ella”, “¿El Puma fue chavista o no? Me quedó la duda”.

Otros escribieron: “Qué grosera esa Liliana”, “¿Quién es esa Carolina para pedir a la otra si su papá es chavista o no?”, “Pero la Carolina esa qué desubicada, ¿cómo va a decir que si José Luis Rodríguez fue chavista? Eso qué importa”.

Sigue leyendo:

• Carolina Sandoval aparece en la televisión española

• Carolina Sandoval responde a un usuario que criticó sus dientes

• La decisión que tomó Carolina Sandoval en medio del revuelo por presuntos problemas económicos