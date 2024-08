Quién es Lindsay Casinelli, la periodista venezolana que salió de Despierta América 

El programa de televisión Despierta América, que transmite Univision, despidió este jueves a Lindsay Casinelli, una periodista venezolana que estuvo encargada de la fuente deportiva en el espacio matutino.

Su despedida estuvo llena de mucha nostalgia por parte de sus compañeros, que le mostraron su admiración y también sus buenos deseos en los nuevos proyectos que emprenderá.

De la comunicadora, se sabe que entró a Univision en el 2008, por lo que tuvo una trayectoria de más de 16 años, en la que también participó en programas como Primer Impacto y también en la cobertura de distintos eventos deportivos destacados como Mundial de fútbol, Super Bowl, Clásico Mundial de Béisbol, entre otros.

Antes de entrar en la “casita más feliz” de la televisión hispana, Lindsay estuvo en ESPN y también tuvo experiencia en Telemundo entre el 2006 y 2008.

Lindsay Casinelli se va de Despierta América

En el programa de este jueves, la venezolana recordó su trayectoria en el show de televisión y también las ganas que tiene de seguir creciendo en el mundo del entretenimiento.

“Las despedidas nunca son fáciles para nadie, pero en el 2012 yo llegué por primera vez a Despierta América y recuerdo cuando me senté en la cocina con Raúl (González) y empezamos a hacer deportes para una casa maravillosa, que no solamente es una casa televisiva, sino también una casa que nos representa a todos los hispanos en los Estados Unidos, es nuestra primera casa”, dijo con mucha emoción rodeada de sus compañeros.

Además de esto, comentó: “Por eso yo no me voy, porque siempre voy a ser parte de Despierta América, porque mis hijos nacieron estando yo acá. Acá me hicieron mi baby shower, en Univision conocí a mi esposo, me ha dado las mejores bendiciones de la vida, logré más de lo que pensé y soñé que iba a lograr y sencillamente, ojalá lo que venga para mí y si usted tiene alguna vez algún miedo a dar un paso o hacer algo diferente, pueda ver la historia de personas como yo que a veces tienen que tomar decisiones difíciles”.

Añadió que para ella es importante arriesgarse y agradeció: “Al final la gente que te quiere se queda contigo y ustedes se quedan aquí conmigo”.

En el show matutino la despidieron como una campeona, demostrando el cariño que le tuvieron en el programa y lo mucho que la extrañarán, debido a que formaron fuertes lazos durante el tiempo que compartieron.

