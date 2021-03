Lindsay Casinelli de los deportes a celebridad de ‘Mira Quién Baila’: “Es la realización de un sueño”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este domingo 14 de marzo a las 8/7 PM Centro por la cadena Univision, Lindsay Casinelli pasará de los deportes, a ser una de las 8 celebridades de ‘Mira Quién Baila All Stars’: “Es la realización de un sueño”.

De lunes a lunes en los deportes, ya sea como presentadora de ‘República Deportiva’, ‘Contacto Deportivo’ o comentando algún juego, en entrevista exclusiva, la querida periodista de nacionalidad venezolana y americana por adopción, confiesa que la razón que la lleva a estar en el reality de baile de Univision es, primeramente, mostrarle a sus hijos, Mikele y Mássimo que no solo Capitan America o Spider-Man tienen súper poderes, todos podemos tenerlo.

Justamente en eso pensó el día que, en medio de un ensayo el miedo la paralizó y se cuestionó si era correcto salir de su zona de confort para arriesgarse a algo diferente.

“Confieso que hubo una práctica que el miedo me paralizó terriblemente, tenía que entrar en una pirueta que tenía que ponerme de cabeza, inclusive pensé: ‘¿qué hago aquí?’… Y de repente pensé en Mikele y en Mássimo, y mamá les había prometido que tenía súper poderes, y yo le tengo que demostrar que esos súper poderes lo tenemos todos los seres humanos, y no solo Spider-Man o Capitan America, y eso me desbloqueó, y las palabras que me dijo mi bailarín que es espectacular, como todos, y creo que en gran parte son la clave del éxito de este show, porque son muy capacitados, te enseñan cosas que tu crees que no las puedes aprender…”, nos dice.

Sin embargo, estos 19 años que lleva en Estados Unidos Lindsay ha tenido que superar pruebas más difíciles y lo logró, y dice que en eso se enfocó: “Fueron unos minutos muy difíciles, se me salieron las lágrimas, me acordé cuando llegué a este país, cuando soñaba con estar la televisión, pero si no le tuve miedo a venirme a otro país, a entrar en un mundo dominado por hombres, por qué le voy a tener miedo a ponerme de cabeza 10 segundos, y lo hice“.

“El poder de la mente, de la convicción, yo siempre he creído en eso… Quizás he estado por varios años en la zona de confort, y de repente me encuentro con esa Lindsay que no sabe dar una vuelta de canela, que no le gusta hacer sentadillas, que tiene miedo y pánico de pararse de cabeza y la reto y me reto a que lo haga”, dice con convencimiento Casinelli.

Y justamente de eso se trata este nuevo desafío en su carrera, donde sin duda marcará un antes y un después, porque la dejará al desnudo y con su vulnerabilidad expuesta:

“Me encanta el reto porque ahora los periodistas tenemos que hablar más que nunca con la verdad, tenemos que apegarnos a los hechos, a la realidad, pero también tenemos que apegarnos a nuestra fibra humana, y creo que eso nunca se puede perder, ser periodista deportiva y tener pasión por los deportes está bien, entender que antes de ser periodista soy ser humano, soy mamá, soy esposa, soy hija, que me equivoco y tener la valentía de reconocerle, ser la figura perfecta está sobrevalorado“, confiesa.

Sin embargo, el ser mujer en un mundo dominado por los hombres, como el periodismo deportivo, el estar en ‘Mira Quién Baila’ le permitirá tomarse un recreo de tanta presión que vive a diario, sobre todo el machismo que le expresan en las redes sociales.

“Espero que descubran esa Lindsay que no necesariamente tiene que saberlo todo para lucirse, porque yo no me puedo equivocar porque enseguida me mandan a la cocina… En este ‘Mira Quién Baila’ creo que van a poder ver a alguien por sus defectos y sus virtudes, sin estar preocupada tanto en impresionar, sino en conectar, disfrutar y hacer disfrutar a los demás”.

Al igual que la mayoría de este nuevo ‘Mira Quién Baila’ conducido por Chiquinquirá Delgado y Borja Voces, donde las 8 celebridades pertenecen a la cadena y les ha tocado bien duro para llegar justamente a pertenecer, es que quiere, con su participación, dar un mensaje al público:

“Que los sueños se hacen realidad, que uno puede llegar a este país sin saber el rumbo, sin saber los pasos, pero si trabajas bien duro, si te comprometes, si no bajas los brazos cuando vienen las derrotas, porque varias veces que me he sentido derrotada en esta carrera y en este país, y llevo 19 años… Yo un día veía esto como un sueño, como un día yo voy a estar en Univision, un día voy a ser presentadora y un día voy a ser una de las 8 estrellas de ‘Mira Quién Baila’, entonces para mí es bien importante, es la realización de un sueño, yo lo único que pedía era una oportunidad… Trabajaba como burrita en tres trabajos, yo no conocía a nadie, llegué a una audición en un carro que no tenía gasolina, no tenía para la gasolina, y es audición me cambió la vida, el domingo es la confirmación de un sueño”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA DE LINDSAY CASINELLI EN VIDEO: