Ante la pregunta: ¿Gomita podría ser la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México?, la respuesta podría ser sencillamente depende. ¿Qué pasó? Básicamente en las últimas horas, la habitante del cuarto tierra incumplió una advertencia de la jefa, la cual recibió claramente durante el último proceso de nominación.

Hace unas horas en la dinámica de nominación, a la mexicana se le dijo que no podía revelar cómo había votado, es decir que no podía decir cómo había repartido sus votos, de hacerlo tendría nominación directa. La jefa expuso para todos los habitantes cuáles habían sido los beneficios de cada uno durante dicho proceso, pero no algunos de los famosos, como Gomita, tenían la advertencia de no desvelar su nominación final y ya hay videos que la dejan en evidencia.

El público ya vio todo esto y ahora piden que la jefa cumpla con su palabra.

La indicación concreta para Gomita era que tenía que esperar a la gala de salvación para desvelar su votación, y esta ceremonia aún no se lleva acabo. La jefa entonces tendría que nominar a Gomita y el público está esperando que haya transparencia en este proceso, que de momento parece no haberse cumplido.

Sian ganó la salvación y ahora lo que debería pasar es que Gomita entre a la tabla junto a los que queden nominados y que el domingo entre con ellos al cuarto de eliminación o incluso al carrusel.

La lista filtrada que compartimos hace algunas semanas indican que el eliminado de esta semana debería ser Sian Chong, pero si esto pasará sólo si éste decide salvar a Sabine Moussier del proceso de eliminación que veremos el domingo 25 de agosto, así que aún y cuando Gomita entre al SUM esto no necesariamente significaría su eliminación. Después de Sian, si la lista se cumple el siguiente en salir sería Agustín Fernández; el tiempo de Gomita, según la lista aún no ha llegado.

