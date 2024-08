Sabrina Carpenter y Jenna Ortega protagonizan el sangriento videoclip “Taste”

En el marco del lanzamiento del sexto álbum de estudio de la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, llamado “Short n’ Sweet”, la también compositora publicó el video oficial de uno de los temas de este material, “Taste”, el cual se convirtió en tendencia en apenas un corto lapso de tiempo por dos razones en particular: la presencia de la actriz Jenna Ortega y el contenido explícitamente violento y sangriento.

En dicho material, el cual cuenta con un anuncio al inicio en donde se señala el tipo de material a mostrar, se puede ver a Carpenter usar una especie de machete con la finalidad de herir a una mujer que se encontraba a lado de un hombre en una cama. Segundos después, Jenna Ortega aparece, con lo que parece ser un rifle, y dispara directamente a la estadounidense.

Luego de esto, la propia Carpenter, recostada en el suelo y mal herida lanza un cuchillo a Ortega, el cual termina por clavarse en su ojo. La primera secuencia de “Taste” cuenta con claras referencias a la cinta de 1992, “Death Becomes Her” del director Robert Zemeckis, protagonizada por la ganadora del Oscar Meryl Streep.

A partir de la primera secuencia, el resto del material muestra a Ortega y Carpenter hiriéndose de manera mutua a través de diversos escenarios y referencias al cine de directores como Quentin Tarantino, con “Kill Bill”, así como a películas como “Psicosis” del maestro del suspenso Alfred Hitchcock.

Jenna Ortega y Sabrina Carpenter intercambian un beso

Casi al final del video, el personaje de Ortega parece haber vencido a Sabrina Carpenter, lo que ocasiona que se acerque a su novio y le de un apasionado beso. Tras unos segundos, y gracias a un efecto de cámara, se puede ver como el novio de Ortega se transforma en Carpenter, haciendo que Jenna se sorprenda, la hiera en el abdomen con una motosierra y la arroje a una piscina.

Finalmente, y luego de que el personaje de Ortega se da cuenta que hirió realmente a su novio y lo mató, la pareja de celebridades salen juntas del velorio de este último como amigas.

Sabrina Carpenter conquista el mundo con “Short n’ Sweet”

El reciente disco de Sabrina Carpenter, conformado por singles como “Please Please Please”, “Coincidence”, “Good Graces”, entre otros, fue considerado por la misma artista, a través de una reciente entrevista con el medio especializado Variety, como su “segundo álbum grande” debido a que refleja su control creativo y su madurez como adulta.

Tras el lanzamiento de su sexto álbum, Carpenter se prepara para iniciar la gira de su reciente material discográfico, la cual dará inicio el próximo 23 de septiembre de este mismo año.

La gira, en donde contará con el acompañamiento de artistas como Amaarae, Griff y Declan McKeann, también contempla presentaciones en Europa durante el 2025.

