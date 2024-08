Vicepresidente de RNHA apuesta a votos de boricuas demócratas en Florida a favor de candidatura de Trump

Nueva York – Luis Figueroa, vicepresidente nacional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana (RNHA), argumentó que el hecho de que un puertorriqueño esté registrado demócrata en estados como Florida no significa que vaya a votar por la candidata a la presidencia por ese partido, Kamala Harris.

En ese sentido, el líder republicano aseguró que conoce a puertorriqueños afiliados al Partido Demócrata que votarán por Trump, grupo que, a su juicio, podría inclinar la balanza en favor de la candidatura del expresidente en el “Estado del Sol”.

“La mayoría de gente que nosotros hemos hablado, demócratas o independientes, muchos de ellos cambian su registración ahí a republicano. Aquí la gente no está prestándole tantísima atención a qué dice mi tarjeta electoral, pero sí prestan atención al día de la elección; ‘voy a escoger a estos candidatos porque me representan más a mí que los otros tipos de candidatos’. Entonces, enfocarnos en el número de personas registradas; que más puertorriqueños estén registrados independientes o demócratas en lugar de republicanos, claro que sí, es la realidad; que vayan a votar por el Partido Demócrata es otro cuento”, planteó en entrevista exclusiva con El Diario.

“Quizás, algunos puertorriqueños no voten republicano completamente. Pero, en la papeleta presidencial, por los menos en Florida, Trump los va a tener por mucho”, matizó el boricua.

En las elecciones del 2020, el candidato republicano obtuvo 51.22% de los votos en comparación con 47.86% de Joe Biden. Fue la segunda vez consecutiva que Trump ganó en Florida.

El mayor apoyo a Trump principalmente provino del condado Miami-Dade y, en cuanto a votantes hispanos, por parte de electores cubanos.

Una reciente encuesta de UCF Puerto Rico Research Hub, cuyos resultados fueron divulgados en julio pasado, arrojó que un 43% de los encuestados en Florida dijo estar afiliado al Partido Demócrata; un 30 % al Republicano, y un 22% no está afiliado a ningún partido. Otro hallazgo fue que 77% de los participantes manifestó que planea votar en las elecciones del 5 de noviembre. Por otra parte, un 45% anticipó que planea votar demócrata versus un 31% republicano. Un 17 % indicó que votaría por otro partido.

La investigación además reveló que la mayoría de los encuestados en Florida están inclinados a apoyar a candidatos que se comprometan con el ideal de la estadidad para Puerto Rico.

Figueroa, de origen boricua, es también la principal figura de RNHA encargada de movilizar el voto boricua en ese estado.

La Asamblea Nacional Hispana Republicana es la entidad que promueve los asuntos e intereses de los hispanos dentro del Partido.

La RNHA viene a ser una extensión del Comité Asesor de Habla Hispana del Comité Nacional Republicano (RNC), y surgió en el 1967 ante la preocupación de sectores dentro de la colectividad sobre la necesidad de atraer el voto hispano.

A preguntas de este periódico sobre los asuntos y temas en los que los republicanos se enfocan al momento de abordar a electores boricuas o potenciales votantes de esta población, Figueroa respondió:

“Yo creo que las necesidades de los puertorriqueños son las mismas de todos los americanos; trabajo seguro, menos criminalidad, inflación, desbarajuste en la frontera. Tengo un caso particular. Me encontré una señora en una gasolinera, y me decía, ‘mira, la realidad es que el dinero no me da para comprar las medicinas, la comida porque estoy hasta aquí. La inflación me tiene loca’. Y yo le digo, ‘mira sí, eso son los mismos problemas que tienen todas las personas que viven en Estados Unidos, americanos, hispanos, asiáticos, todo el que vive aquí tiene exactamente el mismo problema’”, relató.

Sobre las razones por las que un boricua de creencia republicana debería seguir el trabajo de organizaciones como la que dirige, señaló que es importante tener presencia en donde se toman las decisiones.

“Los puertorriqueños en Florida, particularmente, están súper envueltos en la política. Tengo otros estados como Texas, Georgia, que están bajo mi supervisión y tenemos un montón de miembros puertorriqueños, y cada día nos escriben a la página y nos dicen que cómo pueden ser parte de esto; ¿cómo puedo ayudar?’”, agregó el también corredor de bienes raíces.

“Mucha gente, y esto es bien curioso, quiere ser ‘poll watcher’ (observadores de encuestas)…Obviamente, nosotros no tenemos la estructura para hacer la educación sobre eso, pero los estamos direccionando directamente al supervisor de elecciones; cómo pueden ir al proceso de velar que estas elecciones se lleven a cabo de la manera correcta”, continuó el entrevistado, quien especificó que RNHA cuenta con unos 1,000 miembros a nivel nacional y alcanzan a aproximadamente 100,000 personas.



Los distintos tipos de electores boricuas en Florida, según Figueroa

“¿Se puede hablar realmente de una tendencia del voto puertorriqueño hacia el Partido Republicano o es hacia ciertos candidatos?”, indagó El Diario.

“Ahí te voy a dar el ejemplo de un estado como Georgia…Los puertorriqueños que llegaron recientemente a Georgia…yo no puedo generalizar, pero la mayoría de las personas con las que nosotros hemos hablado y hemos reclutado para la organización, son gente profesional, con puestos buenísimos, nunca han votado en EE.UU. y se inscribieron republicanos. En Florida, hay mucho puertorriqueño que viene de NY, Chicago, o que nacieron aquí, y el otro porcentaje que viene de la isla. La gente que viene de Chicago y de Nueva York tienden a ser mucho más liberales, porque vivieron en un sistema político mucho más liberal. La gente que ya nació aquí tiene la influencia del estado que es un poco más conservador; y la gente que viene de Puerto Rico, que empiezan a ver este asunto de querer cambiarle el sexo a los niños, de meterse en la educación primaria y secundaria, la mayoría son gente cristiana…Cuando ven esto dicen, ‘aunque yo me registre independiente, yo voy a votar por candidatos republicanos porque ellos representan más mis valores y mis creencias”, respondió.

Según Figueroa, el manejo del tema económico es uno de los que más pesa en la decisión de un boricua de votar por Trump.

“Por ejemplo, tengo un tío que votó por Obama ambas veces y luego votó por Hillary, y ha visto lo que ha pasado con los casos de Donald Trump, que algunos pueden tener o no base o fundamento. (Las personas) han visto el intento de asesinato; han visto todas estas cosas que han pasado, y me han dicho que le guste o no cómo él se expresa, porque ahí yo creo que es que está el problema mayormente con las personas, en cómo se expresa Trump, ‘yo estaba mejor cuando él era presidente; yo vivía mejor; yo podía comprar los alimentos; podía comprarme un carro nuevo; podía hacer tantas cosas’. Entonces, prefiero comprar alimentos a no poder comprar alimentos y que todo sea color de rosa. Yo veo aquí que mucha gente está cerrando las filas. Ya la primaria del Partido Republicano pasó. Ya Ron DeSantis endosó a Trump y ha hecho muchos eventos de recaudación de fondos para Trump”, expuso el graduado de Ingeniería Civil de la Universidad de Florida Central.

Trump y el papel toalla

Las posturas y acciones de Trump referentes a Puerto Rico en medio de la crisis por el embate del huracán María en el 2017 fueron lo suficientemente controversiales como para que boricuas dentro y fuera cuestionaran su compromiso con la isla.

Ejemplo de lo anterior fue el incidente en el que, durante su visita al territorio justo después del embate de la tormenta en septiembre del referido año, lanzó unos rollos de papel toalla a los damnificados congregados en una iglesia en Guaynabo.

Sin embargo, a juicio de Figueroa lo anterior no haría mella en el favor de los puertorriqueños que se inclinan a la candidatura del republicano.

“Si vemos el video completo, vamos a salirnos un poco de la política partidista y vamos a ver el video completo, no simplemente cuando él tira el papel toalla. En el video completo, están repartiendo las cosas, y de la parte de atrás, le piden que tire, y ahí él le tira. Eso, totalmente, lo sacaron de contexto. Inclusive, en aquel entonces, estaba el gobernador Ricardo Rosselló, y él se estaba riendo de eso, de lo que estaba pasando, porque estaba viendo la euforia de la gente que querían agarrar (de lo que había). La gente que saca esto son gente que no tienen otros argumentos; que saben que estamos pasando por la peor inflación en la historia, por una debacle de inmigración, y quieren traer el sentimiento de que él nos está tratando mal porque nos tiró un papel toalla. Eso no va a tener ningún tipo de peso en la gente”, sostuvo.

Sobre la restricción impuesta bajo la Administración Trump a los fondos federales para reconstrucción poshuracanes, Figueroa argumentó que el retraso se debió al mal manejo de las autoridades del dinero.

“Cuando vas a pedir fondos federales, tienes que hacer unos guidelines. Si no cumples con eso o no quieres, simplemente esos fondos se quedan ahí hasta que cumplas específicamente con los guidelines. Entonces, los fondos están. Ahora queda la voluntad del gobierno demócrata actual en Puerto Rico de cumplir con eso”, señaló.

“De hecho, la Administración Biden lo que ha reafirmado es que esos fondos se empezaron a liberar en el 2020, precisamente, y que fue por ellos; que no hay otra intervención ahí que no haya sido la de la Administración Biden-Harris para esos fondos de reconstrucción en Puerto Rico”, continuó El Diario.

“Eso es pura política. Esos fondos están ahí desde que se asignaron…Si no cumplen con los requerimientos, no puedo hacer un desembolso de los fondos…”, insistió.

El informe de una investigación de la Oficina del Inspector del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD), divulgado en abril de 2021, arrojó que bajo la Administración Trump se retrasó el desembolso de más de $20,000 millones de dólares en ayuda por huracanes.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca, por ejemplo, impuso un requisito de revisión interagencial antes de la aprobación de subvenciones a la isla.

Por otro lado, Figueroa rechazó que el gobernador de Florida, Ron De Santis, no haya ganado el voto boricua en áreas predominantemente boricuas en las elecciones del 2022, planteamiento que ha sido traído por líderes y activistas demócratas.

“Eso es politiquería barata; vamos a la data: De Santis ganó por 1 millón de votos. Ron De Santis gana el condado Osceola; gana Miami Dade. El condado Hillsborough, yo entiendo; perdió unos condados que hay una pequeña cantidad de puertorriqueños. Pero, ¿dónde está la mayoría de puertorriqueños?, en los condados Osceola, Orange, Miami-Dade; un poco en Duval, que es Jacksonville…Yo no sé si ellos vieron otra elección que yo no vi, pero en el condado Osceola ganó abrumadoramente. Inclusive, el congresista puertorriqueño Darren Soto obtuvo la menor cantidad de votos en una elección congresional, que eso a mí me sorprendió muchísimo porque el siempre ganaba por doble dígito. Ahora la ventaja la redujo significativamente”, afirmó.

“Esto es politiquería. Yo estoy todo el día en el campo de juego, porque mi trabajo me requiere estar todo el día con gente…”, agregó el vicepresidente nacional.

Estadidad fuera de la plataforma republicana

La ausencia de una mención específica a la estadidad en la nueva plataforma del Partido Republicano ratificada durante la convención nacional de Milwaukee, Wisconsin, no es para Figueroa una falta de compromiso de Trump con el tema del estatus.

“Sí, hay un compromiso. Lo que pasa es que hay unos issues que afectan al país, por ejemplo, los millones de personas que han entrado ilegalmente por la frontera, que tienen prioridad. Y cuando estaba la oportunidad, no se aprovechó. Ahora hay unos asuntos que son extremadamente urgentes que son los 20 o 20 y pico de issues en la plataforma del Partido Republicano ahora mismo. Son cosas que son para todos los americanos”, argumentó.

Por primera vez en unos 40 años, el Partido Republicano no incluyó un compromiso con esa opción de estatus en su programa de gobierno.

Otros líderes republicanos boricuas plantean que el nuevo lenguaje es suficientemente amplio para abordar el asunto en caso de que Trump llegue nuevamente a la presidencia.

Además, plantean que bajo la Regla 14 de “Membresía en la convención” del reglamento de la colectividad, se hace mención de que, si Puerto Rico se volviera estado antes de la próxima convención, el número de delegados de la isla debe ser calculado acorde con la misma fórmula utilizada para otros estados.

Demócratas en Florida también entrevistados por El Diario han argumentado que, con el paso del batón a Harris, ha habido un mayor avivamiento de potenciales votantes boricuas en el estado.

Lo anterior también fue puesto en duda por Figueroa.

“Yo creo en una democracia vota por sus líderes, no en una ‘dedocracia’. Yo realmente no he visto ningún avivamiento de electores en Florida, porque veo el número de gente que se registra semanalmente, y se siguen registrando más republicanos. No sé de dónde estas personas están sacando esto. Quizás están en unas áreas que son mucho más liberales y piensan que es el denominador común en todas las áreas. Yo no veo ningún avivamiento por Kamala Harris; incluso ellos saben que ella es parte del problema. Está ofreciendo soluciones que puede hacer como vicepresidenta y no las hace”, puntualizó.

Este artículo es parte de una serie enfocada en el poder electoral de los boricuas en estados clave de Estados Unidos.

La próxima semana abordaremos el caso de Pennsylvania con activistas y líderes de ambos partidos.

Sigue leyendo:

Kamala Harris ha revitalizado el voto boricua en Florida, afirman líderes puertorriqueños

Encuesta de UCF Puerto Rico Research Hub: electores boricuas prefieren la estadidad

Delegada de Puerto Rico en la convención republicana dice estar cómoda con plataforma aunque no mencione la estadidad

(Entrevista) Puerto Rico: candidato independiente al Senado asegura que en la isla sí hay trumpistas

Líderes demócratas truenan contra ratificación de “Puerto Rico Status Act” en plataforma en medio de convención nacional en Chicago