Liliana Rodríguez recibe duras opiniones por gritarle a Carolina Sandoval

En ¡Siéntese quien pueda!, se registró una incómoda situación entre Carolina Sandoval y Liliana Rodríguez luego comenzaron a intercambiar opiniones sobre la publicación de Fernando Carrillo y las implicaciones que tenía para la imagen de ‘El Puma’. Sandoval, conocida por su carácter directo, no dudó en cuestionar la postura del cantante, mientras que ella defendía su derecho a comunicar con quien deseara.

La discusión se tornó acalorada desde el momento en el que Liliana decidió decirle a Carolina que es una “estúpida”, y los espectadores no pudieron evitar notar la química explosiva entre ellas. Mientras algunas partes del público apoyaban la crítica de Sandoval hacia ‘El Puma’, otros preferían la defensa apasionada de Rodríguez.

“Aquí sin filtros ni edición. No me importa quién seas…. Si eres comunicador social o periodista y se te olvida que mi nombre es LILIANA RODRÍGUEZ MORILLO y me haces una pregunta no dirigida a mi persona por ende maliciosa, te la responderé de igual manera. Yo hablo por mí, por más nadie!”, fue el mensaje que acompañó el video subido a su perfil.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar, con los seguidores dividiéndose entre quienes aplaudían la valentía de ambas por discutir un tema tan controversial y quienes consideraban que el enfoque debería ser más moderado.

El enfrentamiento no solo llevó la tensión a otro nivel, sino que también capturó la atención de una audiencia que disfruta de los momentos auténticos y dramáticos que caracterizan a ¡Siéntese quien pueda!, recordándoles que, a veces, los temas más delicados pueden generar las conversaciones más importantes.

“Ella evadió la pregunta y fue grosera y falta de respeto”, “Por eso es que el padre no la soporta”, “Te pones grosera porque te dan donde te duele, lastimosamente tu padre no siente lo mismo por ti”, “Qué irrespetuosa eres, falta de educación”, “No debiste ofender a Carolina Sandoval ella solo preguntó una cosa con respeto”, “Tantos gritos para evadir responder sobre los mensajitos entre su papá y Maduro”, “De la abundancia del corazón habla la boca, qué grosera”, “Dios mío, esto es vergonzoso”, fueron algunas de las opiniones que se registraron en el post subido por la venezolana.

