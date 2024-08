Carolina Sandoval le responde a Liliana Rodríguez mientras sacaba la basura

Carolina Sandoval, presentadora de televisión, le respondió a Liliana Rodríguez, de forma indirecta. Esto luego de que la actriz venezolana le dijera estúpida en el segundo aniversario del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, que transmite la cadena Univision.

“Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Tú sabes que yo sería bien estúpida si dejara de hacer los oficios que estoy haciendo en mi casa, como botar la basura de lo que no sirve para dedicarme a responder cosas que no tienen nada que ver con lo que a mí ahorita me ocupa”. Así lo comentó en el comienzo de un video en el que se le vio sacando algunos desechos de su casa.

Luego de esto, la Venenosa afirmó: “Yo sería muy estúpida si yo me desenfoco de la causa que a mí ahorita mi corazón me tiene puesta ahí, como ustedes lo saben. Voy cambiando las bolsas de basura, porque tú sabes que yo soy una ama de casa”.

En su mensaje, afirmó que a veces el silencio vale más que mil palabras.

Por último, comentó: “A veces quien te ve como estúpido o como estúpida se está proyectando. Voy a botar la basura y ya regreso”.

Este video no fue nada casual, ya que lo compartió en sus redes luego de que Liliana Rodríguez se molestara porque le preguntó si José Luis Rodríguez, su padre, fue chavista.

Esta pregunta no gustó a la artista venezolana, quien le respondió sin tapujos: “No seas estúpida, Carolina, por el amor de Dios, el pueblo venezolano está claro y está más enfocado en la meta que nunca, hay que ser pacientes, esperar en el Dios, Goliat ya tiene la pepa entre ceja y ceja y anda arrodillado”.

Para Carolina Sandoval esta respuesta fue innecesaria y por eso evitó mencionar a Liliana Rodríguez, pues a su juicio lo importante en estos momentos no son las confrontaciones entre los venezolanos, sino que ocurra un cambio en el gobierno.

