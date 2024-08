Tekashi 6ix9ine lanza mensaje en medio de su polémica con Yailin La Más Viral y La Perversa

Tekashi 6ix9ine lanzó este sábado un mensaje en medio de su polémica con La Perversa, la rival de la dominicana Yailin La Más Viral.

En su cuenta en Instagram, el rapero estadounidense publicó en sus historias un breve mensaje, en el que dejó ver que aunque reciba críticas, está firme para seguir adelante.

“El animal soy yo. Hasta subiendo el video dos veces”, dijo en la publicación que hizo.

Pero este no fue el único contenido que compartió Daniel Hernández, nombre de pila del artista, en su feed también subió un carrusel de fotos de la grabación del videoclip ‘La Baby’, junto a La Perversa.

Ante esta publicación, muchos reaccionaron con distintos mensajes, debido al mediático momento que atraviesa por esta situación.

“Borró las fotos con Yailin”, “En el fondo eres un fan frustrado de Anuel que usó a Yailin a beneficio tuyo, porque cuando saliste de la cárcel nadie estaba ahí”, “Honestamente el tema está muy bueno”, escribieron algunos usuarios.

Otros escribieron: “Eres un poco hombre en subir video íntimo de tu ex pareja eso no es respeto suéltala en banda as tu vida a ella ni le importa lo que tú hagas”.

¿Qué pasó con Tekashi 6ix9ine?

El estadounidense se separó hace unos días de Yailin La Más Viral y poco después decidió compartir unas fotos con La Perversa, quien es considerada rival de su ex.

Las imágenes ya habían alborotado las redes y la gran sorpresa fue cuando lanzaron un videoclip, en el que tuvieron románticas imágenes.

Por ahora, Yailin no ha lanzado alguna respuesta directa, pero sí dejó en su cuenta en Instagram unas fotos en las que se vio con un vestido de novia y una pistola en su mano.

Toda esta situación ha hecho que muchos estén atentos a lo que publican, pues muchos quieren conocer qué pasó entre los famosos.

