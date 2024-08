Arturo Carmona habla de su nueva relación amorosa

El mexicano Arturo Carmona ha estado en el centro de la atención mediática por su vida amorosa después de su divorcio con Alicia Villarreal, madre de su única hija. A lo largo de los años, ha tenido varias relaciones que no han prosperado, incluyendo un interés serio con Jacqueline Bracamontes y otro romance con la actriz Aracely Arámbula.

Luego de haber tenido varias relaciones sentimentales con destacadas figuras del mundo del entretenimiento, Carmona ha disfrutado de un tiempo de soltería, pero recientemente ha sido vinculado románticamente con una joven bailarina del musical “Perfume de Gardenia”, donde actualmente se encuentra trabajando tras el estreno que realizaron el pasado 10 de agosto.

Durante un encuentro con los medios de comunicación le consultaron por esa mujer que ahora ocupa un lugar importante en su corazón: “Es padre compartir tantas horas de trabajo, tantas horas en el escenario, ella en lo que le toca que lo hace impecable, igual que todos los compañeros y las compañeras, y bueno, hay cosas que después de tanta convivencia, tantas horas pueden surgir cosas maravillosas”.

Cuando le hicieron preguntas sobre su nueva relación, Carmona se mostró discreto, pero tampoco negó el interés. Al parecer, la química entre ambos es notable, aunque el actor prefiere mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Esta nueva etapa en su vida amorosa ha despertado el interés de sus seguidores y de la prensa, quienes continúan atentos a cualquier novedad.

Este romance sin duda ha llamado la atención tras haber tenido tanto tiempo solo. Por ello, respondió cómo surgió: “El momento que tenía que pasar es que uno siente el que Dios le pone en el camino y eso se siente, no es que haya pasado algo, no, simplemente que las experiencias de vida te van haciendo un poquito más cauteloso por ti mismo. A veces es complicado hablar de estas cosas, también es por respeto a la otra parte y por uno”.

Sin embargo, no quiso dar mayores detalles de su nueva compañera sentimental, pues dijo que seguramente lo hará más adelante, pero ahora se siente cómodo por como están llevando las cosas entre ellos: “Hay cosas que no pueden negar; hay cosas que no se pueden ocultar”, así como expresó que está “muy contento”.

