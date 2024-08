Myrka Dellanos y el episodio de tensión con Verónica Bastos

La política a menudo provoca fuertes reacciones y debates apasionados, especialmente en plataformas mediáticas donde el intercambio de opiniones puede volverse intenso. El incidente en “La mesa caliente” entre Myrka Dellanos y Verónica Bastos resalta cómo las diferencias de opinión, especialmente en torno a eventos significativos como la Convención Nacional Demócrata, pueden generar tensiones.

“Yo creo que el problema principal de Kamala es que las personas no se van a olvidar de que ella ha estado en el poder los últimos 4 años cuando el país ha estado sufriendo muchísimo, el país no estaba sufriendo lo que sufrió en los últimos 4 años. Y cuando hablan acerca de que queremos ahora la esperanza y salir de la oscuridad, pues están hablando de la oscuridad que acaba de pasar con ella” expresó Myrka.

Sin embargo, su compañera Verónica no se mostró de acuerdo con la opinión y le dijo: “Myrka ayer te lo explicábamos, que cuando habla de la oscuridad está hablando de la pandemia, ¿qué culpa tiene el gobierno de este país de la pandemia?”.

Dellanos se mostró visiblemente incómoda ante el comentario y le respondió: “¿Por qué me hablas a mí, directo Vero? ¿Y Bronca? Yo no soy la única persona que dice esto, debes de leer un poquito para que te informes”.

La tensión incrementó durante la transmisión en vivo y Bastos de manera inmediata le contestó: “No, a mí no me digas eso porque yo me informo porque soy una votante que va a votar en noviembre”.

Cuando figuras públicas discuten sobre temas tan polarizadores, es fácil que el diálogo se convierta en confrontación, ya que cada persona puede sentir que sus creencias y valores están en juego. Este tipo de intercambios no solo es común en la televisión, sino que también se refleja en conversaciones cotidianas.

Myrka Dellanos se refiere a la opinión de ‘La Bronca’

“A mí Kamala no me convence. Yo soy de esas votantes que todavía no tiene un candidato elegido, pero yo le veo la sonrisa así de… No. Además, Kamala para mí es como un exnovio cuando ya terminaste que no hizo nada por la relación y luego quieres volver con él, ¿como para qué? Si ya sabemos que no hizo nada”, expresó ‘La Bronca’ en el mencionado programa de Telemundo.

