Myrka Dellanos rememoró la opinión de Raúl de Molina que le “dolió”

Myrka Dellanos compartió durante su conversación con Margarita Pasos que en su carrera ha tenido que lidiar con críticas y comentarios negativos, pero que ha evolucionado en su forma de enfrentarlos. Un episodio que marcó su vida fue una situación con Raúl de Molina, conocido por su estilo directo y a veces polémico.

La conductora de televisión recordó cómo las palabras de Molina en un programa la afectaron profundamente en ese momento, llevándola a cuestionar su imagen y su lugar en la industria. Sin embargo, con los años ha aprendido a poner en perspectiva esos comentarios y a enfocarse en su trabajo en lugar de las opiniones externas. La periodista enfatizó que este proceso de aprendizaje le ha permitido crecer, no solo profesionalmente, sino también a nivel personal.

“Hubo un tiempo donde yo estaba un poquito pasada de peso, me habían diagnosticado con diabetes e incluso fui a un programa en Univision, fue a El gordo y la flaca, y cuando llegué, te voy a decir esto, a mí me dolió porque yo me sentía que estaba un poquito pasada de peso y ya yo estaba trabajando en eso y de repente Raúl me dice ‘no estás tan fea y tan gorda como la gente decía’. Él lo dijo de broma, pero a mí me tocó en el alma“, le contó a Margarita.

A su vez, la entrevistadora le consultó si ese comentario se lo dijo cuando estaban en vivo y Myrka le contestó que afortunadamente no fue el caso, pero sí ocurrió minutos antes de iniciar con el programa de entretenimiento: “Cuando entré al estudio, no en el aire. (Fue) antes de entrar”.

Este tipo de experiencias son comunes en la vida de quienes están en el ojo público, pero la resiliencia y el apoyo de colegas y amigos han sido cruciales para Dellanos en su trayectoria. A través de su trabajo en “La mesa caliente” y otras iniciativas, sigue inspirando a otros a manejar las críticas y a ser fieles a sí mismos.

