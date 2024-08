Gabriel Soto y Cecilia Galliano procederán legalmente contra la prensa

La situación entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano ha generado una gran controversia en el ámbito mediático tras él finalizar su relación con Irina Baeva. Si bien ambos han aclarado que su cercanía es únicamente por la obra “El precio de la fama”, la difusión de un video que los muestra llegando a la casa de la argentina ha suscitado nuevas especulaciones y preocupaciones.

“Lo hemos dicho mil veces, somos grandes amigos. Paso por Cecilia para venir al teatro y bueno, somos amigos. Finalmente, tenemos una gran amistad y llegamos juntos y estamos trabajando juntos”, comenzó diciendo a la prensa. Además, explicó que: “Tendría que hablar con mis abogados, pero sí quiero proceder legalmente. Es un poco delicado que nos estén siguiendo. Ese es un tema en cuestión de seguridad de marcar un precedente para que no sucedan ese tipo de cosas”.

Soto ha expresado su inquietud ante la revelación pública de la ubicación de la residencia de Galliano, una situación que considera peligrosa y que ha llevado a ambos a considerar medidas legales. La seguridad de la familia es una prioridad para ellos, especialmente en un entorno donde su vida privada se ve expuesta.

“Porque es una violación a la intimidad. Es una cuestión delicada, tenemos hijos. El hecho de que nos estén siguiendo ya sea a mi casa o la de Cecilia, que vean exactamente cómo llegamos, por donde se llega es una cuestión de seguridad muy delicada”, añadió al actor.

Cecilia, por su parte, comparte esta preocupación, dado que en su hogar también vive con sus dos hijos: “Siempre he sido muy amable con la prensa, sé que no son ustedes, sé quién es. Pero creo que pasaron una línea en el último video; lo cual, es un delito. No estoy de acuerdo. Estamos en eso porque ahí vive mi familia. Entonces, el que tú pongas donde está mi familia es un delito. Entonces, ese tema no lo voy a tocar más”

Aunque ambos son conscientes del escrutinio que conlleva su carrera en el espectáculo, consideran que la filtración de información personal y la invasión a su privacidad superan los límites de una cobertura periodística responsable. Este episodio pone de manifiesto el debate sobre la ética en el periodismo de entretenimiento y la necesidad de preservar la seguridad y privacidad de las personas, independientemente de su estatus como celebridades.

