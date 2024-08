Juan Osorio contó cómo ha ayudado a Irina Baeva tras su rompimiento

Gabriel Soto e Irina Baeva siempre han estado en el ojo público por su relación y su reciente separación. Antes de que se diera a conocer la ruptura, la rusa había tomado el escenario como protagonista de la obra musical “Aventurera”, una experiencia que, según el actor, le ayudó a sobrellevar el dolor emocional de esta fase difícil en su vida.

Juan Osorio, productor de la obra, también ha jugado un papel importante en esta transición. Él ha manifestado su compromiso de ser un apoyo para los actores que trabajan con él, asegurando que mantiene un respeto absoluto por la vida privada de sus colaboradores.

“Creo que la mayor responsabilidad que tengo es que este producto esté caminando, la obra esté funcionando e (Irina) se sienta motivada y salga a hacer su trabajo, y salga a hacer su catarsis en el escenario y punto”, dijo el mexicano durante un reciente encuentro con los medios de comunicación.

Su apoyo a Irina fue fundamental, especialmente cuando recibió críticas por su actuación en “Aventurera”. A pesar de los comentarios, la actriz no fue reemplazada y continuó con la producción, lo que refleja la confianza que Osorio tiene en su talento y capacidad para enfrentar los desafíos.

Osorio destacó que ella siempre que lo necesitara estará ahí, tomando en cuenta que una vez reveló que Baeva se la pasaba llorando mientras permanecía en el camerino: “Si ella me pide un consejo o algo, le daré mi punto de vista. Si no, no tengo por qué meterme en lo que no me importa, como no me gusta que se metan en mi vida personal. Entonces, guardo ese respeto, esa distancia”.

El respaldo de Osorio demuestra no solo su compromiso con el éxito del espectáculo, sino también su consideración hacia el bienestar personal de los artistas que forman parte de su equipo. En un entorno donde la presión puede ser intensa, este tipo de apoyo es crucial para los actores en momentos de adversidad.

“Para mí es una actriz que lleva el papel protagónico en una obra que yo produzco. No vas a rebasar líneas que no te importan”, le respondió al reportero sobre la obra ‘Aventurera’.

Sigue leyendo:

· Juan Osorio estalló contra la hija de Carmen Salinas

· Juan Osorio dice que ‘Aventurera’ está llegando a su fin

· Emmanuel Palomares explica lo que ocurre con Irina Baeva