Lucerito fue a terapia tras duras opiniones de conductores de TV

Lucerito Mijares compartió su experiencia personal sobre cómo las opiniones hacia su físico afectaron su autoestima. En la entrevista con Yordi Rosado, explicó que debido a los comentarios de los conductores de “Qué Importa”, decidió buscar ayuda profesional y asistió a terapia para enfrentar y procesar los sentimientos negativos que surgieron en respuesta a las críticas.

La cantante resaltó la manera en la que los comentarios pueden impactar a una persona: “Este tipo de comentarios pueden llegar a afectar hasta la vida de alguien. Estuvo duro. Me importó un poco, la verdad. Afortunadamente, fue a mí y no fue a alguien más que de verdad le afecte. A otro le friegas la vida o le tienes que pagar una terapia para toda su vida”.

Tras convertirse en una figura pública se vio afectada de las constantes críticas, por lo que tomó la determinación de buscar ayuda de un profesional para hacerle frente a las adversidades: “Yo voy a terapia. Me siento un poco sacada de onda. Sus bromas eran pésimas, en ningún momento me reí“.

La cantante y actriz, que a sus 19 años ya ha comenzado a establecerse en la industria del entretenimiento, mostró su vulnerabilidad al hablar sobre la presión que sienten las figuras públicas en relación con su imagen. Lucerito también enfatizó la importancia de la autoaceptación y cómo ha trabajado en su bienestar emocional a pesar de las situaciones.

Su sinceridad ha resonado con muchos jóvenes que también enfrentan presiones similares en la sociedad actual, mientras que algunos conductores de televisión comenzaron a hacer bromas humillantes sobre su aspecto: “Fue como un bombazo. Ellos sí me llevan varios años. Mis papás me han blindado muy bien. No es como que me vaya a ir a mi cuarto a llorar, no soy de esa”.

Burlas que recibió Lucerito

La conductora de televisión Sofía Rivera hizo referencia al cuerpo de la cantante dijo en ‘Imagen Televisión’: “Eso tiene sus ventajas. Si hay fila para el baño de mujeres ¿qué cuando no hay? Entras al baño de hombres y nadie te dice nada. No te preocupes Lucerito, no estás sola, a Wendy Guevara le pasa algo muy parecido todo el tiempo”.

Eduardo Videgaray mencionó que: “Su papá le canta ‘bella…confusamente bello’. Acabo de destruir a Mijares, perdón. Puedes jugarlo a tu favor, Lucerito, hacer que te paguen tu trabajo como hombre, pero entrar gratis al antro como mujer”.

