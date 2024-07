Lucerito Mijares opinó sobre la relación sentimental entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Lucerito, hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y quisieron conocer su opinión sobre la relación sentimental que existe entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. La joven cantante afirmó que respeta la vida privada de cada persona y que no le corresponde a ella juzgar el amor que existe entre otras personas.

“Yo no los conozco (a Ángela Aguilar y Christian Nodal) pero los veo muy felices. Así que cada quien, y si no son felices, pues no es para ellos y si sí, pues sí es para ellos“, fue la respuesta que dio a los reporteros.

Además, Lucerito mencionó que cada persona tiene derecho a buscar su felicidad en donde sea y con quien sea, siempre y cuando no lastimen a terceros en el proceso. Afirmó que, en el caso de Ángela y Christian, ellos son mayores de edad y son libres de decidir con quién quieren estar.

La joven cantante señaló que es importante recordar que las celebridades son seres humanos como cualquier otro y merecen respeto en sus decisiones personales. Además, destacó que lo esencial es concentrarse en el talento y la música de los artistas, en lugar de enfocarse en chismes y rumores sobre la vida sentimental del resto.

Lucerito demostró su apoyo y buenos deseos hacia Ángela y Christian en esta nueva etapa de sus vidas, sin dejarse llevar por la polémica ni el chisme mediático que rodea a esta pareja.

Sin embargo, habló de una situación muy particular entre ella y la hija de Pepe Aguilar, tras una supuesta rivalidad y mencionó que: “Estoy harta de que los medios estén inventando esta rivalidad. Me encantaría conocerla muy pronto, poder hacer algo juntas pronto. Hay que apoyarnos unas a otras“.

