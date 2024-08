Pepe Aguilar responde a la opinión que tiene Christian Nodal de él: “No me conoce todavía”

Luego de que en una entrevista previa el cantante mexicano Christian Nodal hablara sobre su relación con su ahora suegro, Pepe Aguilar, de quien mencionó que es “súper bueno”, el padre de Ángela Aguilar reaccionó a esta declaración con un par de “advertencias” para el joven artista.

Durante una reciente entrevista con el programa mexicano “Ventaneando”, el intérprete de “Miedo”, quien se encuentra en Colombia debido a una serie de shows que brindará en dicho país, fue cuestionado respecto a lo dicho por Nodal al programa MoluscoTV, donde señaló que a pesar de que Aguilar es visto como un “monstruo”, es “muy empático”

Con su característico humor, el cantante mencionó: “No me conoce todavía, no me conoce”. Sin embargo, y con total franqueza, Pepe señaló que suele tratar a las personas por la forma en la que lo tratan a él, retomando, incluso, una frase de Juan Gabriel para explicar la manera en la que se relaciona con los demás.

No pues uno como ser humano es como le lleguen. Yo creo que Juan Gabriel tenía una canción que decía ‘por las buenas soy bueno y por las malas soy muy malo’. Yo creo que todos somos así” Pepe Aguilar – Cantante

Pepe Aguilar busca reciprocidad

En la misma plática, el cantante mexicano mencionó que hasta el momento su relación con el intérprete de “Botella tras Botella” ha sido cordial y positiva. A pesar de esto, Aguilar también dejó en claro que siempre que Nodal mantenga el respeto por la familia de su ahora esposa, recibirá lo mismo.

Si él es respetuoso y serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata” Pepe Aguilar – Cantante

De igual manera, y volviendo a su “lado” más “humano”, el intérprete de “Prometiste” reveló que Christian es “buen muchacho” y que ha logrado el cariño de los demás debido a su forma de ser: “Aparte es un buen muchacho, se da a querer el cab…”.

Christian Nodal fortalece su relación con Pepe Aguilar

Durante la misma entrevista que Christian Nodal brindó al medio MoluscoTV, durante su breve estancia en Puerto Rico por la serie de shows que llevó a cabo en la isla, el cantante mexicano también mencionó que el “cariño” que Aguilar le ha mostrado se debe a que ahora es esposo de Ángela, de quien mencionó que es el “tesoro” de Pepe.

De igual manera, y durante la misma plática, Nodal reveló que su relación con Aguilar se remonta años atrás, incluso antes de conocer a Ángela, debido a que solía “cruzarse” con él en diversos escenarios musicales.

Actualmente, y luego de su paso por Puerto Rico, Nodal se prepara para retomar su gira “Pal’ Cora Tour 2024”, en esta ocasión dentro de los Estados Unidos a partir del día 13 de septiembre.

