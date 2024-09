Anuel AA revela qué habló con Donald Trump, candidato republicano

Anuel AA, quien hace unos días mostró su apoyo para el candidato republicano Donald Trump, lanzó un nuevo mensaje en el que afirma estar convencido en que el magnate neoyorquino debe volver a la presidencia del país.

En la publicación, en la que dejó varias fotos junto a Trump, el intérprete de ‘Shampoo de Coco’ escribió: “Voten por Trump”.

Luego de esto, preguntó: “¿Cuántos presidentes hemos visto a través de los años que nos prometen y nos mienten en la cara, nos prometen y no mantienen su palabra ? No todo el mundo entiende la carga y la responsabilidad de ser un buen líder y ser un buen líder requiere tomar decisiones de peso que no todo el mundo siempre van a tener la misma manera de pensar, pero un líder hace lo que toca cuando toca y es necesario por el bienestar de los americanos y diferentes razas, sin importar el color o de dónde somos”.

A su juicio, quienes viven en los Estados Unidos están disfrutando el sueño americano. “El presidente personalmente me dijo que quiere ayudar a Puerto Rico a crecer y a ser más exitoso como territorio de los Estados Unidos que somos y como una sola raza, todos juntos como hermanos que somos”.

Aseguró que le hablaron del interés de ayudar y manejar de una mejor manera la situación migratoria para facilitar la entrada al país de una mejor manera.

“Para mí poder estar aquí como portavoz de todos los puertorriqueños y nuestros hermanos latinos con el presidente es una bendición y una oportunidad para poder hablar sobre muchos temas importantes que nosotros los latinos viviendo en el mejor país del mundo y con el mejor presidente que los Estados Unidos ha tenido y presenciado”, afirmó.

Muchos reaccionaron a esta publicación política por parte del artista y le escribieron mensajes como: “Un seguidor menos”, “Un latino votando a la derecha, ¿cuánto le habrán dado para salir a bancar esto?”, “Por eso te mereces todo lo que te dijo Arcángel”, “¿Él sabe que a Donald Trump no le importan las razas, verdad?”.

