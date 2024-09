Club León despide a Jorge Bava como su DT por los malos resultados

El Club León de la Liga MX anunció este domingo la destitución del entrenador uruguayo Jorge Bava como su director técnico en el presente torneo Apertura 2024 debido a los negativos resultados que registró el equipo en las primeras seis jornadas de competencia

La información la dio a conocer el equipo a través de un comunicado compartido en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter), donde resaltaron que su objetivo era mantener a Bava por toda la temporada; a pesar de eso los malos resultados del primer equipo en este arranque de torneo generó que fuera imposible debido a que temían que de seguir así no tendrían posibilidades de avanzar a la Liguilla.

“Junto al profesor Jorge Baca y su cuerpo técnico Intentamos mantener con paciencia, tiempo y seriedad un proceso en el que todos creíamos, sin embargo, no hemos podido avanzar en algunos criterios que colocan al equipo por debajo de nuestras expectativas”, dice el texto.

“Nunca es fácil tomar decisiones como estas, sobre todo tratándose de una persona excepcional que se ha comportado con caballerosidad, educación y profesionalismo frente a la presión. Agradecemos a Jorge su etapa en Club León y deseamos que tenga mucho éxito en su próximo proyecto”, concluye el comunicado de La Fiera.

Jorge Bava no tuvo un gran rendimiento en el banquillo del Club León debido a que desde su llegada a la organización en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX no registró buenos resultados; en esa oportunidad quedaron en el puesto número 11 de la tabla de clasificación y sin quedar con posibilidades de clasificar al Play In.

De igual manera fue eliminado de la Leagues Cup 2024 al no conseguir una sola victoria en la fase de grupos de este torneo que reúne a los equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS); ya en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX el equipo se ubica en el puesto 15 de la tabla con un total de cuatro empates, dos derrotas y cero victorias.

