Andrea Legarreta arremete en contra de Adrián Marcelo

Andrea Legarreta no dudó en expresar su descontento en el programa matutino ‘Hoy’, luego de que Adrián Marcelo hiciera amenazas hacia Arath de la Torre tras la eliminación de Gomita en ‘La Casa de los Famosos, México’. La conductora, visiblemente molesta, hizo un llamado a la reflexión, argumentando que este tipo de comportamientos no deberían ser tolerados.

“Este tipo aconsejándole a Arath que le diga a sus hijos que no vean lo que va a suceder la siguiente semana por el tipo de agresión que va a tener en contra de él; lo que debería aconsejarle es a su familia que no vean el programa”, comenzó diciendo en el mencionado espacio televisivo.

La presentadora de televisión se mostró incómoda ante la situación y rechazó las declaraciones de Marcelo: “Porque si hay tanto amor hacia él, tanto creen en él, tantas porras le echan, tanto lo aman, creo que él tendría que analizar qué es lo que está pensando su gente porque en verdad sus niveles de maldad son terribles, lo siento mucho por ellos”.

La situación se intensificó después de que Marcelo advirtiera al conductor sobre posibles represalias si se volvía a posicionar detrás de él. Legarreta instó a Marcelo a considerar el impacto de sus palabras y a actuar con responsabilidad, destacando la importancia de mantener un ambiente saludable, especialmente en espacios públicos como la televisión.

“Yo creo que si eres inteligente, no te vas a poner enfrente de mí. Sobre aviso no hay engaño. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta. (…) Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el próximo posicionamiento. Van a ver a su padre recibir un golpe bajo… Yo recomendaría que le suban a la dosis“, dijo Adrián durante el reality show.

Este intercambio se suma a la creciente tensión dentro del reality show, que ha capturado la atención del público y generado debates sobre la conducta y las dinámicas entre los participantes. La defensa de Legarreta hacia Arath de la Torre subraya la solidaridad entre compañeros en medio de un entorno competitivo y, a veces, agresivo.

