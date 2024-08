Andrea Legarreta contó si le causaría dolor ver a Erik Rubín con otra

Andrea Legarreta ha estado en el centro de atención desde que se separó de Erik Rubín, pero ha dejado claro que su prioridad sigue siendo la familia que han formado juntos. En contraste con sus compañeras Galilea Montijo y Tania Rincón, quienes ya han encontrado nuevas parejas tras sus respectivas rupturas sentimentales. Ahora, la también actriz se siente actualmente enfocada en su bienestar y el de sus hijas.

Andrea y Erik estuvieron juntos durante 23 años, y fruto del amor que algún día existió nacieron sus dos hijas. Por ello, un reportero le consultó si ella ya se encuentra preparada para verlo a él haciendo su vida sentimental o si le causaría alguna tristeza.

“Probablemente, sí (sentiría dolor). Más que dolor, quizás esta preocupación de que esa persona que quieres tanto esté con alguien valioso, alguien que lo valore, lo trate bien, que los dos se respeten se hagan felices, pero eso ya no es mi asunto. Los dos merecemos que si en algún momento tenemos una historia nueva con alguien, desearnos lo mejor el uno para el otro. Creo que eso es lo más sano”, dijo frente a la cámara de ‘Imagen Televisión’.

¿Andrea Legarreta preparada para un nuevo amor?

Aunque recibió preguntas sobre la posibilidad de un nuevo romance, la conductora aseguró no estar lista para aventurarse en el amor nuevamente. Su vínculo con Rubín, más allá de lo romántico, se basa en el amor y la responsabilidad hacia sus hijas, lo que parece ser la base de su relación actual, caracterizada por la armonía y el respeto mutuo.

“No estoy lista para intentarlo de nuevo. La verdad es que también he tenido una racha de tiempos duros, en donde lo que quiero es estar aprovechando a mis hijas, a mi padre, a mi familia, a mi trabajo, mis amigos; salgo más con ellos (…) No estoy lista, no sé qué me traiga la vida, no estoy cerrada tampoco, pero no es algo que hoy por hoy necesite”, agregó durante la entrevista.

Andrea aprovechó para destacar la relación que sostiene con Rubín: “Somos familia y siempre vamos a ser familia. Hay un amor importante… yo creo que también, cuando viviste tantas cosas y hay una historia de tantos momentos también difíciles, otros muy bellos, la verdad es que te quedas con una unión para siempre de familia”.

