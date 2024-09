Carolina Sarassa está embarazada de su tercer bebé

Carolina Sarassa está viviendo momentos de pura felicidad con el anuncio de su tercer embarazo, un sueño que siempre anheló: tener una familia numerosa. Junto a su esposo Andrés Chacón ya comparten su hogar con Chloé, de cinco años, y Noah, de tres. A pesar de que este nuevo bebé no estaba planeado de forma concreta, su llegada parece haber sido orquestada por el destino, completando su familia de una manera mágica, así lo dejó saber en exclusiva para ¡HOLA! AMÉRICAS.

“Esto es lo más extraño que me ha pasado en la vida. En diciembre pasado, entrevisté a Bis La Medium, una frecuente invitada en Despierta América y La Voz de la mañana de ViX, donde trabajo. Ella me dijo al aire en diciembre del año pasado, cuando no estaba en mis planes un embarazo: ‘El próximo año serás mamá de tres’. Le dije, ‘no, usted está equivocada, ya no parte de mis planes, seguro alguien más aquí del noticiero’, y ella me dijo, ‘no son tus planes, son los de Dios’. Le conté a mi esposo y se rió”, comenzó diciendo para la revista.

Fue hace aproximadamente cuatro meses que se enteró de que su familia se haría más grande: “No fue hasta abril de este año que después de una fuerte crisis estomacal que me llevó al hospital, me di cuenta de que sí, que estaba embarazada. No le conté a absolutamente a nadie, solo a mi esposo, ni a mis padres, ni a mis mejores amigos, a nadie”.

La periodista compartió los detalles íntimos de cómo sucedió este embarazo inesperado y el inmenso amor que siente por recibir a un nuevo miembro en su hogar. La emoción y expectativa de crear más recuerdos inolvidables y risas en su hogar son parte de su día a día, mientras se prepara para la llegada de su pequeño angelito.

“Nunca sentí malestar con mis primeros dos hijos, pero este tercer embarazo me causó mucho malestar al principio, ganas de vomitar todo el día, cansancio absoluto, pero una vez cumplimos los tres meses, se desvanecieron totalmente. Ahora gracias a Dios, me siento muy bien, y bendecida con este milagro de Dios. Ya lo estamos esperando con todo el amor del mundo”, mencionó sobre los síntomas que generalmente dan.

Le consultaron si ya tienen el nombre del bebé que viene en camino y respondió: “Si es niña, me encanta el nombre Hannah, pero si es niño, no tenemos ni la menor idea. Los nombres que me gustan a mí, no le gustan a mi esposo y viceversa. A él le gusta el nombre Luca, pero ya uno de nuestros gatitos se llama así”, añadió durante la exclusiva para ¡HOLA! AMÉRICAS.

