Irina Baeva aborda su separación con Gabriel Soto y el proceso de terapia

La actriz Irina Baeva ha abierto recientemente su corazón sobre la compleja situación que ha rodeado su separación del actor Gabriel Soto. En una entrevista con los medios de comunicación, Baeva confiesa que la ruptura ha sido un proceso especialmente difícil para ella, caracterizado por una serie de desafíos emocionales y personales.

La rusa, quien se ha mantenido relativamente reservada sobre su vida personal en el pasado, decidió compartir su experiencia para ofrecer una visión más auténtica de su estado actual.

Baeva revela que, para enfrentar las dificultades derivadas de la separación, ha estado asistiendo a terapia. Según sus declaraciones, la terapia ha sido un recurso fundamental en su camino hacia la recuperación y el autoconocimiento.

“Ahí voy, todo bien, pasando un proceso. Definitivamente no es fácil sin duda alguna, son muchos años de lo que se vivió, sí estoy en terapia, no solamente ahorita, desde hace dos años debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno”, aseguró.

“Pasando este duelo, sin duda alguna lo es y tranquila, no me estoy presionando en absolutamente nada, caminando, fluyendo con todo lo que va pasando, con todo lo que va saliendo, rodeada de mi familia a pesar de que están lejos están conmigo 24/7 por Facetime, en llamadas“, agregó.

Además, Irina negó estar interesada en recibir una remuneración económica por el tiempo que mantuvo su romance con el actor mexicano.

“Desde que yo me gradué del CEA y empecé a trabajar, siempre he sido una mujer financieramente y económicamente independiente, así será hasta el día que yo me muera, que yo me retire. De verdad no son cosas que me interesen, yo siempre me he mantenido a mí misma y siempre así será, así que no busco el dinero de los demás”, reveló.

Respecto al supuesto romance entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano, la rubia se limitó a responder que eso es un tema que no le compete hablar a ella.

“Pues nada, yo creo que no es un tema que me compete a mí responder, ya les preguntarán a ellos. Ahora sí que yo conmigo y con los temas que tengan que ver conmigo”.

A través de esta apertura, Irina Baeva no solo busca normalizar la conversación sobre la salud mental y la terapia, sino también ofrecer un mensaje de esperanza a quienes enfrentan situaciones similares.

La noticia de su separación de Gabriel Soto había captado la atención de los medios y seguidores, y la reciente declaración de Irina Baeva proporciona un contexto más profundo sobre los desafíos que ha enfrentado.

