Ninel Conde muestra su cambio y no paran las duras críticas

Ninel Conde ha sido objeto de atención constante por sus transformaciones físicas, especialmente en el rostro, lo que ha generado diversas opiniones entre los internautas. Recientemente, el hecho de que Niurka Marcos y Laura Bozzo comentaran sobre el tema, sugiriendo que la mexicana enfrenta problemas de aceptación personal, ha añadido más controversia a la situación.

A pesar de las críticas que ha recibido a lo largo de los años, Ninel parece mantenerse firme en su decisión de modificar su apariencia y no ha dudado en compartir con sus seguidores sus nuevos looks, como su reciente cambio de cabello. Sin embargo, los comentarios de los usuarios en redes sociales se han centrado más en sus rasgos faciales que en el nuevo peinado.

Esto refleja una realidad del mundo del espectáculo, donde la presión por mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora, y el juicio del público a menudo va más allá de los cambios estéticos, tocando aspectos más profundos de la autopercepción y la aceptación.

“Pensar en la Ninel de RBD y ver esta Ninel me da tristeza”, “Ya perdió su entidad su físico es otra persona no parece ella”, “Se está pareciendo como a Ivy Queen”, “¿Cómo se verá sin maquillaje ni filtro?”, “Resucitó Lucia Méndez? Igualita… va al mismo cirujano?”, “Lo peor de todo es que ella se siente bella”, “Se estiró tanto el rostro que se le achinó y las cejas se le hicieron raras” “¿Qué le hicieron?, Ya no existe Ninel Conde”, “Ya se pasó se ve hinchada”, “Deja de ir al cirujano y ve a terapia mejor”, “Muy joven mi pregunta es ¿su hijo la reconocerá?”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

¿Qué dijo Niurka Marcos de Ninel Conde?

La situación de Ninel Conde ha generado bastante debate en los medios, sobre todo debido a los cambios drásticos en su apariencia a raíz de diversas cirugías estéticas. Niurka Marcos, conocida por su sinceridad, no dudó en comentar sobre este tema durante su aparición en “Venga la alegría”.

“Es totalmente otra persona. Es la cara de otra niña. Es sinónimo de inseguridad, de insatisfacción. La dismorfia creo que ha demostrado tenerla toda la vida. Porque una chica, que desde joven, cuando era bonita, era virginal, todavía tenía esa juventud impecable, necesitaba operarse y hacerse cosas; ahorita, que ya está (más grande) se siga haciendo cosas; entonces ya no es ella”, dijo en el programa.

