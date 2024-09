¡No necesita a Gabriel Soto! Irina Baeva dice que siempre ha sido económicamente independiente

La opinión pública no ha tratado bien a Irina Baeva en los últimos meses. Primero por su papel en la obra de teatro “Aventurera”, la cual ha recibido una serie de críticas injustas. Y la segunda, por su rompimiento con Gabriel Soto.

Irina Baeva afirma que se casó con Gabriel Soto

De la obra, ya no hay mucho qué decir, porque los fans han entendido que la presentación no necesariamente es una réplica de las historias previas. Y con el pasar de los días, la rusa ha ido afianzándose cada vez más en su personaje. Y sobre el compromiso roto, el tiempo ha terminado dejándola en un mejor lugar de cara al público y la prensa. Porque ya no es ella la que debe cargar con todo el “equipaje” que representa ser la pareja del ex de Geraldine Bazán.

En primer lugar, porque Soto ha sido señalado por infidelidad. El actor ha sido captado, en varias ocasiones más, en compañía de Cecilia Galliano y por esta misma razón, vuelven a señalarlo a él como el problema en cada relación sentimental en la que se enfrasca. Y la segunda, porque la reconocida actriz ha demostrado que desde que llegó a México lo único que ha hecho es trabajar de manera incansable, aún y cuando compartía una sólida relación con Gabriel Soto.

Esto se lo ha dejado muy claro a la prensa mexicana, sin ser grosera con sus compañeros del medio. Agradeció, frente a la prensa, toda la atención negativa que generó la nueva versión de la obra, porque alegando que “nos hizo más fuertes” y luego destacando que ella siempre ha sido económicamente estable e independiente.

Zanjó la conversación sobre Gabriel Soto, aceptando que ella ya no puede decir nada sobre la vida de éste porque ya no le corresponde. Por eso no entró en acallar rumores en relación a su ex. Y también destacó que aún y cuando ambos tienen un mismo tatuaje en la espalda, ella no tiene porqué borrarlo, porque para ella éste simboliza una conexión entre ella y México directamente.

Aquí las declaraciones de Baeva para la prensa:

