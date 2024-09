Irina Baeva reaccionó sobre Cecilia Galliano y Gabriel Soto

La ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto ha generado bastante revuelo en los medios, especialmente por los rumores de una posible infidelidad que involucra a la actriz Cecilia Galliano, quien actualmente trabaja con el mexicano en la obra de teatro “El precio de la fama”. Las imágenes que se filtraron, donde ellos parecían muy cercanos, avivaron las especulaciones sobre una relación más allá de lo profesional.

A su vez, los reporteros sostuvieron un encuentro con la rusa y le consultaron qué opina sobre ese presunto romance entre sus colegas y su respuesta fue: “Nada (que decir). Ahora sí, creo que es un tema que no me compete a mí responder, ya les preguntarán a ellos. Yo conmigo y con los temas que tengan que ver conmigo”.

Sin embargo, Baeva ha aclarado que la situación con Galliano es simplemente parte de la promoción de la obra y que estaba al tanto de las dinámicas laborales entre ellos. Además, ha enfatizado que su relación con Soto no le generó dependencia económica, desmintiendo así cualquier rumor sobre una posible solicitud de pensión tras la ruptura.

“Siempre he sido una mujer financiera y económicamente independiente, y así será hasta el día que me muera o me retire. No son cosas que me interesen (pedirle dinero a su ex), siempre me he mantenido y así será”, dijo la actriz de origen ruso a los medios de comunicación.

Baeva parece querer tomar el control de la narrativa en torno a su separación, desechando especulaciones y mostrando que, a pesar de la conclusión de su relación de 5 años, se siente segura y autosuficiente. Su postura resalta una clara intención de enfocarse en su propio bienestar y proyectos personales, dejando atrás las controversias y rumores sobre su vida amorosa.

“Estoy en terapia; no solamente ahorita, desde hace dos años, debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno. Tranquila; no me estoy presionando en absolutamente nada. Caminando, fluyendo con todo lo que va pasando, va saliendo. Rodeada de mi familia”, agregó durante la conversación con los periodistas.

