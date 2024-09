Irina Baeva habla de su primera temporada como Aventurera

Irina Baeva, actriz rusa, habló de los comentarios negativos que ha recibido por su participación en ‘Aventurera’, una de las más emblemáticas del teatro mexicano.

En encuentro con varios reporteros agradeció todo el apoyo mediático que le dieron desde el día uno. “Como lo dije ahí en el escenario, gracias a los comentarios de todo lo que está pasando afuera nos hicieron mejor, nos hicieron muy fuertes como elenco, como familia, un proyecto espectacular, de verdad nos hicieron crecer”.

Explicó que con esta experiencia se lleva a un gran aprendizaje: “Esa fortaleza, esa resiliencia de Elena Tejero, me preguntaban mucho ustedes cuando recién empezábamos la obra, qué me enseñó Elena y creo que es eso”.

Irina Baeva considera que la prensa ha sido clave porque la ha acompañado en muchos momentos de su vida y ahora celebran el cierre de esta primera temporada de Aventurera.

“Nos echamos casi 60 funciones, lo cual considero que es de verdad un logro para el teatro aquí en México en temporada de lluvias y darle las gracias también a toda la gente que nos ha venido a acompañar noche tras noche. Siempre se trabaja, siempre se evoluciona , si hubiéramos visto lo mismo que vimos en la función número 1 a la función 60, creo que ahí sí hubiéramos estado en problemas”, comentó.

La artista insistió en que no se raja y por eso siguió adelante pese a todos los comentarios negativos que recibió.

Acerca de una segunda temporada, afirmó que quiere repetir esta experiencia con Juan Osorio: “Si ya tenía mi corazón, ahora sí mi corazón lo tiene al 1000 y lo que él necesite de mí voy a estar, lo que se ofrezca, dependiendo de nuestros tiempos yo ahí voy a estar al 100% como he estado aquí en este proyecto”.

La ex de Gabriel Soto considera que sacó la fuerza para avanzar porque se sentía en un lugar seguro. “Llegar aquí y estar al lado de esta gran familia que me cobijaba, que me apoyaba en cada uno de los momentos y me daba esa fuerza y practicaban conmigo y me enseñaban más cosas, esa familia ha sido una fuente impresionante de inspiración y también de esas ganas de salir adelante”, destacó.

