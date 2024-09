Pepe Aguilar contó quién pagó la boda de Ángela y Nodal

Pepe Aguilar, con su característico sentido del humor, abordó la pregunta sobre quién fue la persona que financió la boda de Christian Nodal con su hija Ángela en una entrevista para ‘Los 40 Colombia’. El intérprete del tema ‘El anticuado’, aprovechó para mencionar que efectivamente fue él y su familia los responsables de cubrir los gastos del enlace matrimonial, que ha sido uno de los eventos más comentados de la industria musical en las últimas semanas.

Durante la conversación, el cantante sin tapujos le respondió sobre haber pagado la boda: “¡Pues es que no te queda de otra! Claro que sí, absolutamente”. Sin embargo, le consultaron que si el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ se ofreció para costear parte de la celebración y Aguilar le contestó que: “¿Qué crees? Mi yerno no me dijo, ‘Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?”.

Existen muchas dudas sobre la unión entre Ángela y Christian sobre la ceremonia que realizaron el 24 de julio de este año y una de ellas es el monto total que fue invertido, aunque Pepe sencillamente no quiso divulgarlo en la entrevista y terminó diciendo: “No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir ahora también tequila. No me recuerdes esas cosas”.

Aunque no quiso decir un monto del costo total de la boda, Pepe se mostró divertido ante la curiosidad del público y dejó claro que, como papá de Ángela, era su deber contribuir a un acontecimiento tan importante. De esta manera, despejó las dudas y utilizó la plataforma para compartir un momento ameno y ligero. Sin duda, esto solo aumentó el interés por una de las parejas más seguidas del momento.

El padre de la cantante Ángela Aguilar no dejó de bromear con el tema por el que tanto le hicieron varias preguntas, aunque aprovechó para destacar que los seguidores de sus redes sociales desde el momento de la boda le incrementaron considerablemente: “Le voy a decir a mi hijo que se case rápidamente para tener otros dos millones y que siga subiendo”, expresó a ‘Los 40 Colombia’.

Sigue leyendo:

· Pepe Aguilar responde a la opinión que tiene Christian Nodal de él: “No me conoce todavía”

· FOTO: Christian Nodal responde a los rumores de embarazo de Ángela Aguilar

· Niurka Marcos apoya las apresuradas decisiones de Nodal y Ángela Aguilar