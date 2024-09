Maite Perroni a sus 41 años no descarta otro embarazo

Maite Perroni ha compartido su experiencia como madre en una reciente entrevista en Telemundo, destacando la alegría y gratitud que siente por el apoyo que ha recibido desde que nació su hija Lía, fruto de su matrimonio con Andrés Tovar.

Aunque ha mantenido su vida familiar en un perfil bajo y pocas imágenes de la pequeña han salido a la luz, la actriz y cantante se ha abierto sobre los desafíos y alegrías de la maternidad. Por ello, reveló algunos detalles en una entrevista exclusiva a ‘Hoy Día’: “Ha sido un proceso hermoso, la verdad es que he disfrutado mucho mi maternidad, es un descubrimiento por completo. Hoy por hoy, definitivamente no hay nada más importante en mi vida que mi bebé, que mi familia”.

“Siempre quise ser mamá y nunca pensé en no serlo, pero tampoco era el momento, ni tampoco había pasado por esa etapa en la que ya quisiera ese deseo. Es lo más hermoso de la vida… No hay palabras para describir exactamente y ponerle un significado, pero es lo más impresionante que se siente”, dijo en el matutino de Telemundo.

Al ser cuestionada sobre sus miedos como mamá primeriza, Maite expresó su agradecimiento por el respaldo de su pareja y su círculo cercano. Además, se le preguntó sobre la posibilidad de expandir su familia, a lo que respondió que no descarta la idea de tener otro hijo, pero dejó claro que no se siente presionada por ello. Estas declaraciones reflejan su deseo de disfrutar cada etapa de la maternidad sin apresurarse.

“Afortunadamente, he estado muy acompañada en el proceso, pero es una cosa instintiva, el instinto es una cosa que también sucede y lo vas aprendiendo, pero es algo que está en ti, se va dando. La verdad es que no tengo como una regla, yo estoy totalmente abierta a que nuestra familia crezca y ya sea lo que Dios quiera, cuando sea, si es así y, sino también está bien”, expresó.

Maite Perroni y su rol de madre en el tour de RBD

“Para mí de entrada fue un reto el hecho de al mes estar ensayando para ir a un tour, eso por ejemplo. Mi maternidad como tal, mi proceso con mi bebé no ha sido algo que me haya costado trabajo, lo digo genuinamente, lo he gozado muchísimo, para mí ha sido muy bonito poder dedicarle mi tiempo, desvelos, mi estar, todo eso ha sido para mí una bendición”, le contó a la reportera.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se reencontraron con sus seguidores en diciembre de 2023. Crédito: Mezcalent

Sigue leyendo:

· Maite Perroni y el emotivo mensaje tras 20 años de RBD

· Andrés Tovar descarta que su esposa Maite Perroni esté embarazada

· Maite Perroni dice que “la música es ya un capítulo cerrado” y revela si desea tener más hijos