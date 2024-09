Natalia Subtil acusa a Sergio Mayer Mori de dejar a su hija sola mientras ella viajaba

En un reciente giro en el ámbito de las celebridades y la vida familiar, Natalia Subtil realizó una fuerte acusación contra su expareja Sergio Mayer Mori. Según la actriz y modelo, Mayer Mori habría dejado sola a su hija Mila, de siete años, mientras ella estaba fuera de México por motivos personales.

En un encuentro con la prensa, la brasileña reveló que a finales del mes pasado viajó a su país natal para poder velar a su hermano Fernando, quien perdió la vida en un accidente automovilístico, por lo que le pidió al hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori que se quedara cuidando a la pequeña, pero a un día de su regreso, se percató de que su padre la dejó sola.

Natalia Subtil manifestó su descontento y preocupación, detallando que, durante su viaje, Sergio Mayer Mori no se hizo cargo de su hija como se había acordado previamente.

“Mila se quedó con él. La dejé en la casa de la abuela, pero de repente un día estaba en la casa de su papá y un día antes de regresar él salió por un rato y mi hija se quedó sola en la casa. Yo me di cuenta de esto hablando con ella por videollamada, yo le preguntaba qué estaba haciendo y no me decía, porque seguramente le dijeron que no me dijera nada, entonces lloraba y me decía que estaba bien y cuando le pregunté si estaba sola ya me contestó que sí”, dijo Natalia.

Para finalizar, la actriz y conductora señaló que tras culminar su viaje fue de inmediato a casa de Sergio para buscar a Mila, pero este la había llevado con Bárbara Mori para evitar tener un encontronazo con ella por lo que había pasado.

“Dejó a la niña con Bárbara justamente para no tener este choque de que le reclamara. No me avisó. Llegué directo del aeropuerto a su casa y por teléfono me dijo que había dejado a Mila en casa de su abuela”, agregó.

Este acontecimiento pone en evidencia las tensiones y desafíos que enfrentan la expareja, especialmente cuando se trata de la crianza compartida de su hija y la forma en que manejarán la situación para el bienestar de la pequeña y para mantener una relación cordial en el futuro.

