Chiquinquirá Delgado lanza dura crítica a Nicolás Maduro

Chiquinquirá Delgado ha estado esta semana como invitada en el programa Desiguales, que transmite la cadena de televisión Univision, y en medio de su participación habló de la situación en Venezuela, que se ha agravado luego de que el Consejo Nacional Electoral asegurara, sin mostrar actas, que ganó Nicolás Maduro.

En el show de televisión, la conductora venezolana lamentó que el gobernante anunciara el adelanto de la Navidad.

“Un país donde se está muriendo gente de hambre, donde están huyendo por la selva, donde hay presos políticos, hay gente torturada… hablando de la Navidad, ¿es en serio?”, escribió.

Migbelis Castellanos, luego de escuchar a su compañera, recordó que la Navidad es una festividad cristiana pautada para el 25 de diciembre. “Entonces no entiendo porqué él está asociando la Navidad ahora, ¿qué es lo que pretende hacer? ¿Darle unos bonos a la gente? ¿Dar más días de vacaciones cuando la gente no para de trabajar en el país? Son miles las personas que han sido detenidas, que son víctimas del hampa, que son víctimas de este gobierno y él está tratando de poner cortinas de humo”.

Chiquinquirá Delgado consideró que esta no es la primera vez que sucede algo así, pues en el 2020 también hizo varios anuncios con la intención de tapar la crisis. “No hay nada que celebrar en Venezuela, hasta que ese señor no se vaya no hay nada que celebrar”.

Karina Banda, por su parte, consideró que está manipulando con esta fecha a la población. “Él piensa que con esto va a cambiar el mood, el ambiente que se vive en Venezuela, que hasta lo que podemos ver es un ambiente de tensión, de miedo, de incertidumbre”.

Amara La Negra también se solidarizó con Venezuela y dijo que a Maduro no lo quieren en gran parte del mundo y por eso preguntó: “Yo no sé por qué no se desaparece del mapa”.

Otra de las opiniones sobre el tema fue por parte de la doctora Nancy, quien comentó: “¿Y por qué no habla de cuánto le costó el avión a ese azaroso? Con lo que le costó el avión podían darle comida a muchos venezolanos”.

