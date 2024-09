Daniel Bisogno recibiría trasplante de hígado y pide ayuda

Daniel Bisogno ha enfrentado una difícil situación de salud en los últimos meses, incluyendo la necesidad de un trasplante de hígado que notificó en un encuentro con los medios de comunicación, y que lo ha llevado a ausentarse de su programa ‘Ventaneando’ en TV Azteca para centrarse en su recuperación.

El pasado miércoles, la conductora Rosario Murrieta anunció que existen buenas noticias sobre su estado médico, lo que ha generado un alivio entre sus seguidores: “Tenemos un anuncio que hacer y una petición especialísima que queremos hacer a nuestro público, porque nuestro compañero Daniel Bisogno esta mañana recibió una noticia fenomenal que es que hay probabilidad de que ya sea sometido al trasplante de hígado que estaba esperando por todos estos meses”.

“Y necesita, para comenzar este procedimiento, la donación de plaquetas de sangre. Así que estamos haciendo un llamado para que los interesados y los que puedan donar, los potenciales donantes, se acerquen al hospital, al banco de sangre del Hospital Ángeles del Pedregal, donde hay que revisar una serie de requisitos para ver si son candidatos a esta donación”, agregó.

Además, Mónica Castañeda compartió información sobre la ubicación del hospital en la Ciudad de México donde se llevará a cabo el trasplante, una indicación que también fue difundida en las redes sociales del programa. Esta noticia ha sido recibida con entusiasmo por los fanáticos de Bisogno, quienes le han hecho llegar sus mejores deseos para que su recuperación sea rápida y exitosa.

Daniel Bisogno y la lista de espera

“Estamos en este protocolo de una lista, de repente me dicen: ‘A ver si alguien te dona’. No se puede eso, tiene que ser un donador que lamentablemente tiene que fallecer, porque el hígado no es como un riñón, que pueden ponerte uno”, mencionó frente a los medios de comunicación.

“Estamos con toda la tranquilidad esperando, sin ninguna prisa, porque estoy bien, entonces es algo que se requiere hacer, pero no hay ninguna prisa importante, o una cuestión que sea de vida o muerte, hasta ahorita”, agregó el presentador de televisión.

