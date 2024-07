Daniel Bisogno está esperando un donante de hígado

Daniel Bisogno ha podido retomar su vida y su carrera después de la crisis de salud que experimentó hace algunos meses. Sin embargo, hace algunas semanas mencionó que necesita someterse a un último tratamiento médico para poder mejorar por completo. Por ello, ofreció detalles y explicó que debe esperar que alguien le done un hígado.

“Estamos en este protocolo de una lista, de repente me dicen: ‘A ver si alguien te dona’. No se puede eso, tiene que ser un donador que lamentablemente tiene que fallecer, porque el hígado no es como un riñón, que pueden ponerte uno”, expresó en ‘Ventaneando’.

El conductor de televisión expresó que no está mal y eso le hace mantener la calma por la lista de esperar en la que se encuentra: “Estamos con toda la tranquilidad esperando, sin ninguna prisa, porque estoy bien, entonces es algo que se requiere hacer, pero no hay ninguna prisa importante, o una cuestión que sea de vida o muerte, hasta ahorita”.

“Tengo muchas ganas de hacer varias obras de teatro que tenemos en mente y en puerta con mi querido Alejandro Gou, me gustaría hacer un programa de concursos, y ver crecer a mi hija, por supuesto”, dijo frente a los medios de comunicación que le preguntaron por su estado de salud y lo que desea hacer.

Es admirable que Daniel se haya abierto sobre su proceso al trasplante de hígado que necesita, ya que esto puede ayudar a concientizar sobre la importancia de la donación de órganos. Por ello, espera conseguir ntinúe su camino hacia la recuperación completa. Su fortaleza y resiliencia pueden servir de inspiración para muchas personas que enfrentan situaciones similares.

Daniel Bisogno y los detalles de su salud

“Cuando (los médicos) se percatan que el hígado estaba peor es cuando entran con la vesícula, sacan una biopsia del hígado y se dan cuenta. Lo que necesitan hacer los doctores, había muchas opciones, pero la única que es verdaderamente paliativa y curativa es trasplantar. Ya entré a un comité, donde deciden quién y todo, no se imaginan la cantidad de pruebas que me hicieron para ser candidato a un trasplante de hígado”, dijo frente a las cámaras de ‘Ventaneando’.

“Estoy en la lista (de espera) y solamente hay una niña delante de mí en esa lista. Estoy en el segundo lugar de la lista del hospital”, añadió.

