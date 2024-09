Karla Martínez hace reflexión clave sobre el uso de teléfonos en niños  

Karla Martínez, conductora del programa Despierta América, aprovechó la sección Lo que se comenta hoy para hablar del uso de teléfonos en los niños, que en ocasiones siente que hace que no tengan atención en aspectos tan importantes como el estudio.

Durante el foro que hicieron en el show matutino de Univision, la presentadora mexicana dijo: “Mis hijas llegan a la escuela, traen su celular, lo guardan en una bolsita y lo dejan ahí mientras se van a sus clases lo recogen. Dios guarde, pase una emergencia, la escuela se va a comunicar contigo, si tú necesitas comunicarte por algo llamas a la oficina de la escuela”.

Consideró que esto ayuda a los estudiantes a concentrarse en sus clases, pero también a interactuar con sus compañeros.

“¿Sabes qué? También creo que les ayuda a socializar porque hoy en día vemos que los niños están entre el teléfono y no se hablan, ¿quieren ver el reflejo de lo que estamos hablando? ¿El ejemplo perfecto? Entren a un restaurante, siéntese a ver lo que están haciendo las familias y es patético que ni conversan, no solamente los niños, la familia”, afirmó.

Muchos televidentes de Despierta América estuvieron de acuerdo con la opinión de Karla Martínez y consideraron que es necesario que se fomente más la interacción entre personas, que con dispositivos como teléfonos.

También hubo quienes hablaron de la importancia de restringir a menores de edad el uso de celulares.

“Mi hija tiene 13 años y aún no le compro su teléfono y no porque no pueda simplemente porque no necesita tener acceso a tanta cosa que hay en internet, aparte de que se va a perder la comunicación entre la familia”, comentó una usuaria en la cuenta en Instagram del programa.

Otro mensaje que se leyó fue: “Totalmente de acuerdo. Es más, es muy importante para su salud mental, ocular, social. Ya que son muchísimas las afectaciones en salud mental y aprendizaje para los niños y adolescentes. Los celulares después de los 14 años”, “Muy de acuerdo, no se necesita teléfono para aprender”.

