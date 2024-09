Ana Jurka se estrenará en Univision como conductora invitada de Desiguales

Ana Jurka estará la próxima semana como invitada en el programa Desiguales, que transmite la cadena Univision. Esto en medio de las vacaciones que tomó la puertorriqueña Adamari López.

En su cuenta en Instagram, la hondureña afirmó: “El lunes estaré en un estudio de entretenimiento por primera vez en muuuuuucho tiempo. Si tienen chance de verlo a las 3PM ET / 2 PM CT espero lo disfruten y luego me cuenten qué les pareció. Prometo portarme bien”.

La noticia emocionó a muchos de sus fanáticos, que le dejaron mensajes como: “Super bien merecido para Ana Jurka, una mujer tan talentosa, felicidades”, “No me lo pierdo para ver a Ana”.

Otros afirmaron: “Siempre lo dije, que tu verdadera vocación era la farándula y el entretenimiento. Verás que te irá mejor en esa área!”, “Ana en Univision”.

En el show de televisión, en el que están, además de la Chaparrita de Oro, otras figuras como Karina Banda, Migbelis Castellanos, Amara La Negra y la doctora Nancy González, debaten de distintos temas de actualidad y comparten con famosos para conocer más de sus vidas.

¿Por qué Ana Jurka salió de Telemundo?

Luego de varios años como presentadora de deportes, decidió salir de la cadena de televisión, en la que también formó parte del programa En Casa con Telemundo.

Su salida en diciembre del 2023 fue toda una sorpresa, pues fue una personalidad en la pantalla latina en los Estados Unidos.

Y si le iba tan bien, ¿por qué salió? Hubo varios hechos que no la hicieron sentir cómoda, según contó en una entrevista con Rodner Figueroa.

“No me gustó eso para empezar, me sentí incómoda… De repente ves decisiones que toma la empresa o algunos ejecutivos que no te empiezan a gustar y entonces dices, ‘no sé si vale la pena que siga dando, si a mí no me siguen dando también’”, dijo.

Además de esto, comentó: “Si vas a ser prioridad para mí, yo lo que quiero es serlo para ti, si no me puedes pagar en dinero, pero sí en ponerme en el lugar concreto, me lo aguanto”.

