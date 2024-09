Grupo internacional de observadores confirma fallas durante las primarias en Puerto Rico

Nueva York – Una misión de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) identificó una serie de fallas en el proceso de primarias en Puerto Rico realizado el pasado 2 de junio que van desde falta de uniformidad en el proceso de escrutinio y transmisión de resultados, ausencia de funcionarios electorales y vulneración del secretismo del voto.

El reporte inicia destacando que, aunque los colegios abrieron a tiempo y el material llegó completo, hubo algunos en los que algunos de los funcionarios no se presentaron, principalmente del Partido Popular Democrático (PPD), “y por ello tuvieron que unir dos colegios para que todos los votantes pudieran emitir el sufragio”.

En cuanto a las condiciones de los centros de votación, la delegación señaló la falta de una mesa de información o alguna otra herramienta para que el votante pudiera ubicar su colegio electoral. Adicional, en algunos de los centros visitados hubo poca señalización que facilitara la ubicación de los mismos.

“La Misión observó, en los centros visitados, largas filas tanto afuera como adentro de los colegios electorales y se conoció, que la aglomeración, en gran medida, se originó en la dificultad que tuvieron los votantes al pasar las papeletas por las máquinas de escrutinio electrónico y así depositarlas en las urnas correspondientes”, consignaron los observadores.

El grupo resaltó que, aunque los centros de votación contaban con buenas instalaciones, no se aprovechó la distribución del espacio. Otro detalle que llamó la atención de los evaluadores fue que las mesas donde debían estar las funcionarios, las mamparas para la votación y máquinas de escrutinio electrónico, estaban instaladas de formas diferentes.

“Ante esta situación la Misión consultó a los partidos políticos en contienda, y señalaron que cada uno tiene un reglamento que indica tal cosa. La Misión observó que, en la gran mayoría de los centros de votación visitados, los colegios electorales se integraron de acuerdo con lo que establece la normatividad. Sin embargo, la Misión presenció que algunos colegios no se pudieron integrar porque no llegaron todos los miembros”, reiteró el informe.

Otro asunto que trajeron a colación es que las papeletas no estaban resguardadas en todos los colegios, y más bien se encontraban dispersas por distintos sitios; además de que habían otros materiales electores desorganizados.

Un voto no tan secreto

Los integrantes de UNIORE resaltaron el hecho de que, en algunos casos, se vulneró lo que se conoce como el secretismo del voto por diferentes circunstancias como la ubicación de la mampara o la falta de una carpeta que permitiera guardar las papeletas mientras los votantes esperan para depositar las mismas.

“En algunos de los colegios electorales observados, los cubículos de votación estaban ubicados de tal manera que se podía ver perfectamente cómo votaban las personas,toda vez que la espalda del votante daba hacia dónde estaban los otros votantes ylos integrantes del colegio electoral.En algunos sitios había el folder ciego y en otros no, y este era importante, porque serequería para que los votantes resguardaran sus papeletas mientras esperaban depositarlas en las urnas. A pesar de que la secrecía del voto no se resguarda, la Misión observó que no es un tema que preocupara a los votantes”, señalaron.

Otro tema de preocupación es que no se observó un criterio uniforme para tratar las papeletas dañadas; en una caja se depositaban las papeletas dañadas por el elector, así como las papeletas que no leía la máquina y las que se dañaron durante el proceso de lectura de la máquina de escrutinio electrónico.

Escrutinio y transmisión de Resultados

En cuanto al escrutinio y transmisión de resultados, a pesar de describirlo como un proceso lento, los observadores hallaron que no hubo uniformidad entre un colegio electoral y otro.

“La Misión observó que el escrutinio fue un proceso lento por el conteo que hay que hacer de todas las boletos, las firmadas y las no usadas, también se contaron lasboletas dañadas y por último la boletas marcadas. En relación con el tema de escrutinio y transmisión de resultados no hubo uniformidad entre un colegio electoral y otro. La Misión conoció que en el momento de la transmisión de resultados esto se debe realizar desde la máquina de escrutinio electrónico; desde allí se hacen tres intentos de transmisión, si no se logra llevarlo a cabo porque no hay conectividad u otro motivo, se extrae la memoria correspondiente y se llevan hasta a otro lugar, previamente determinado por la CEE, a realizar la transmisión”, expusieron sobre este particular.

El voto de los confinados

Un asunto positivo que destaca del documento es el manejo de los votos de los confinados en las cárceles de la isla.

Los miembros de UNIORE reconocieron el orden, capacitación y disposición de los reos para participar del proceso, así como los esfuerzos realizados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para facilitar la jornada.

“La Misión destaca el esfuerzo que hace la CEE para que diversos grupos de la sociedad, que no pueden acercarse a los centros de votación, puedan emitir el sufragio. En esta oportunidad, la Misión observó el voto de personas confinadas en dos centros penitenciaros y destaca el orden, capacitación y disposición de estas personas para participar en el proceso de votación. Asimismo, destaca el papel fundamental que tienen los miembros de los colegios electorales para llevar el proceso de votación de acuerdo con lo que indica la ley”, afirmaron.

Las sugerencias de los observadores

Entre las sugerencias incluidas en el análisis para incentivar que se mejoren los procesos de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre, los expertos recomendaron a la CEE realizar actividades para fortalecer los valores democráticos y la educación cívica dirigida a los jóvenes para estimular su participación.

En cuanto a la capacitación de los miembros de los colegios electorales para que se presenten los funcionarios requeridos, la misión delegó esa tarea a los partidos políticos. “La Misión sugiere a la CEE que se asegure que haya una capacitación básica que garantice el buen funcionamientos de estos colegios”, añadieron sobre este particular.

En términos del proceso de escrutinio, la misión sugirió la creación y difusión de una campaña de adiestramiento a los votantes sobre el uso correcto de las máquinas.

Adicional, aconsejaron a la CEE hacer una evaluación para determinar las causas de los problemas con el funcionamiento de las máquinas de escrutinio electrónico, tanto durante la jornada de votación como en el escrutinio y transmisión de resultados.

“Asimismo, fortalecer los procesos de control de calidad y los protocolos de verificación de estas previo a la elección, así como establecer pruebas y simulacros al cien por ciento para garantizar el óptimo funcionamiento”, agregaron.

Para facilitar el flujo de los votantes en los colegios electorales, sugirieron la instalación de todos los colegios de la misma forma para un mejor funcionamiento. La Misión además recomendó la elaboración de un manual que resuma los pasos necesarios para activar de manera uniforme los recintos electorales.

Alcance de la gestión de UNIORE

El informe es resultado del despliegue de los observadores de UNIORE el día de las primarias en cuatro rutas de observación en San Juan, Guaynabo, Bayamón y Cataño.

La Misión estuvo integrada por magistrados (as) y funcionarios (as) de organismos electorales de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), en su condición de Secretaría Ejecutiva.

El fin del trabajo de los expertos no era certificar una elección, sino ofrecer una visión imparcial e independiente de los procesos electorales, desde un punto de vista técnico para identificar lo que se ha estado haciendo bien y especificar lo que se debe mejorar.

“Este informe tiene por objetivo brindar un aporte a las autoridades electorales puertorriqueñas, en el marco de la cooperación horizontal que, de manera permanente, se da entre los organismos miembros de UNIORE”, explicaron en el documento de 24 páginas.

Respuesta de la presidenta de la CEE

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, aseguró, en un aparte con medios en un evento relacionado con la impresión de papeletas, que trabajará con las recomendaciones que sumen a los procesos electorales de esa oficina salvaguardando el hecho de que son procesos distintos.

Añadió, sin embargo, que no todo está bajo el control de la Comisión.

“Lo que está en control de la CEE, lo estamos trabajando y vamos a asegurarnos que no incida en el evento como tal, tanto en el voto adelantado como en el voto presencial”, matizó sobre lo que podría ocurrir el 5 de noviembre.

Sobre el fin del informe, lo consideró favorable o positivo.

“Nos parece favorable o positivo que son observaciones objetivas. Aquí, no hay ningún interés particular de ningún partido con relación al proceso. Son opiniones objetivas que, definitivamente, tenemos que detenernos a evaluar y a repensar”, planteó.

El problema con la transmisión de los resultados de las primarias

Un error de programación provocó retrasos en la lectura de los resultados, y, por ende, en la divulgación de las actas de escrutinio correspondientes al evento primarista en la isla.

La CEE identificó al menos 121 actas de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y PPD con discrepancias.

La presidenta alterna de la CEE especificó que Dominion Voting Systems certificó como correcta la lectura de los resultados más no la transmisión.

El problema específico fue con el archivo de exportación que lleva los resultados a Reidy o sistema especial de Recibo y Divulgación de Resultados (Reydi).

El Gobierno estableció un contrato de alquiler y compra con Dominion Voting Systems, en 2015, por $32.5 millones.

El vencimiento del contrato con Dominion fue el 1 de julio. Desde ese momento, las 6,073 máquinas de escrutinio electrónico son propiedad de la CEE. Se espera que las máquinas también sean utilizadas para las elecciones generales.

El 19 de junio, en una audiencia ante la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Representantes, el vicepresidente de Certificación y Cumplimiento de Dominion, Bob Gyles, dijo que el problema estaba resuelto y que no prevén incidentes en los comicios generales.

“Sí. Estamos confiados en que resolvimos el problema. Pero queremos que la CEE tenga la misma confianza, por lo que queremos probar el sistema con ellos”, declaró en ese momento Gyles según citado por El Nuevo Día. “En nuestras pruebas internas, el problema está resuelto”, reafirmó.

Sigue leyendo:

Primarias en Puerto Rico: errores en la divulgación de votos

Primarias en Puerto Rico: máquina falla cuando precandidato del PPD a la gobernación, Juan Zaragoza, ejercía su derecho al voto

Primarias en Puerto Rico: Jenniffer González supera a Pierluisi en candidatura a la gobernación por el PNP

LUMA Energy confirma apagones en centros de votación en Puerto Rico en medio de primarias