Leticia Calderón habló del problema de salud que enfrenta

Leticia Calderón ha compartido que ha estado enfrentando un problema de salud desde hace varios meses, lo cual le ha impedido recuperarse a pesar de estar bajo tratamiento. La actriz hizo estas declaraciones tras ser fotografiada con el pie vendado en la estreno de la obra “No te vayas sin decir adiós” en la Ciudad de México.

En exclusiva para el programa ‘De Primera Mano’ expresó su preocupación por haber transcurrido tantos meses de su accidente y seguir presentado algunos problemas que la mantienen alerta: “Me caí en Hiroshima, íbamos a entrar al museo. Y no me curo, entonces el doctor me volvió a mandar la venda elástica, unas pomadas y unos ejercicios, pero no me curo”.

Sin embargo, Calderón expresó que asistió al médico para realizarse unas radiografías para conocer a fondo lo que estaba ocurriendo con su pie, y agradeció que no se trata de algo grave. Por ello, detalló parte del diagnóstico médico: “Yo creo que es el tendón, porque el hueso no es; no es fractura, no fue esguince, ya me hice radiografías”.

La reconocida actriz Leticia Calderón asistió a la alfombra roja con una venda en uno de sus pies. Crédito: Mezcalent

Calderón explicó que su situación de salud se originó a raíz de un accidente que sufrió durante un viaje a Japón en marzo, el cual realizó junto a sus hijos, Luciano y Carlo. La actriz ha sido abierta sobre su experiencia, lo que ha generado preocupación y apoyo entre sus seguidores y colegas del medio.

La mexicana de 56 años en tono de broma mencionó que posiblemente su situación sea por todo lo que ha vivido: “Son secuelas de la edad. Me duele y con el frío, más”. La actriz además llegó a compartir fotos del viaje que realizó en compañía de sus hijos, aunque no dijo nada de lo que pasó cuando iban a realizar un recorrido en uno de los museos del país asiático.

