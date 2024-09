Madre latina consigue trabajo sin saber inglés en EE.UU. y su hija revela el secreto en TikTok

Una madre latina consiguió trabajo en Estados Unidos sin saber hablar inglés y su hija reveló en un video de TikTok cómo lo logró. Para muchas personas, el idioma representa una barrera significativa al momento de buscar empleo y por esta razón toman cursos de inglés o esperan mucho tiempo para acceder a mejores oportunidades laborales.

La joven, identificada en la red social como Angiee, publicó todo el proceso de postulación de su madre. En un video, explica que enviaron aplicaciones a dos empresas por las que su madre se interesó y que ambas les respondieron. La primera, para ser miembro de una empresa de servicio de catering, y la segunda, para trabajar como servicio en un hotel.

Dice que con ambas compañías coordinaron una entrevista telefónica de 15 minutos. Sin embargo, Angiee les envió un correo para advertirles que su madre no hablaba inglés. “Muy cordialmente me respondieron que no había ningún problema y que la entrevista se conduciría en español”, asegura.

Señala que en la entrevista telefónica se habló de la experiencia laboral de su madre, aunque no específicamente en el área para la cual estaba postulando; así como de la disponibilidad (comenzar de inmediato) y horarios (trabajar los fines de semana). Finalmente, se agendaron una reunión presencial.

Angiee, originaria de Ecuador, dijo que investigó sobre las empresas para preparar a su madre y así conociera sobre los sitios en donde comenzaría a trabajar.

En la primera entrevista, para el empleo de catering, hablaron de los horarios, las políticas de la compañía y del trabajo en equipo. “Fueron muy cordiales y profesionales, mi mamá se sintió súper a gusto y todo el tiempo tuvieron un traductor”, manifiesta.

Mientras que en el hotel no tuvieron buena impresión debido a que la encargada ni siquiera sabía que estaba programada una reunión ni había un traductor. Por lo que la propia Angiee tuvo que hacerlo.

¿En qué trabajo comenzó, sin saber inglés?

Angiee revela que su madre finalmente decidió comenzar en la empresa que ofrece servicios de catering institucional y señala que le ofrecen uniforme, alimentación, días feriados pagados, reembolso en educación y otros beneficios.

“Mi mamita ya consiguió trabajo en Estados Unidos sin saber inglés y sin experiencia”, destaca la joven en otro video, en el que se ve el momento donde la lleva al lugar de trabajo.

Dice asimismo que viven en Alabama, en donde el porcentaje de población hispana apenas alcanza el 6%, comparado con otros estados como Texas, Florida y Nueva York, que tienen un promedio de 30% de hispanohablantes y las oportunidades serían mayores.

“Para nosotros es un logo. Mi mami ha expresado que se siente bienvenida y que le va bien”, expresa.

Sigue leyendo:

• 8 recursos para inmigrantes que viven en Nueva York aún vigentes en 2024

• Los fraudes que obligaron a suspender importante protección migratoria (podcast)

• Mujer mexicana comete error en trámite migratorio y no podrá volver a EE.UU. por 10 años