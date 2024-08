Hispano en Nueva York revela cuánto dinero gana haciendo compras para otros

Un migrante hispano recibe pedidos de alimentos y productos a través de la aplicación Instacart y luego los entrega a domicilio en la ciudad de Nueva York reveló cuánto dinero gana. Ramón Rojas, de origen dominicano, cuenta que hace esto desde hace cuatro años y le ha permitido ganar dinero extra.

Rojas no tiene un horario establecido, pero comienza su jornada a partir de las 4:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche. “Es un horario que a mí me conviene porque hay personas que hacen esto un día entero, a tiempo completo”, dice vloguero dominicano Alfy Tavarez.

Rojas tiene un trabajo fijo, donde sí debe cumplir un horario establecido, pero que le da la facilidad de hacer Instacart en las tardes. “Para mí es un hooby, no es obligatorio. Me divierto y me gusta”, expresa.



¿Qué se necesita para trabajar con Instacart en Nueva York?

El migrante explica qué necesita una persona para comenzar de Instacart en Nueva York. Básicamente, dice que un vehículo, una licencia al día y aplicar a la aplicación.

Luego, la compañía hará un background para ver si el interesado tiene antecedentes penales y, una vez que lo acepten, podrá comenzar.

Aproximadamente, el joven espera entre 15 y 30 minutos para recibir las órdenes y comenta que prefiere las distancias cortas para evitar perder tiempo en tráfico. “A las personas, les recomiendo que tengan dos o tres establecimientos fijos”, agrega.

Ramón Rojas asegura que no ha tenido malas experiencias en su trabajo y afirma que tiene prudencia al manejar y que es cuidadoso eligiéndole los productos a sus clientes.

Sin embargo, advierte que hay clientes que acusan a los trabajadores de no entregar las compras completas, por lo que aconsejó además: “Siempre tomen fotos (a los productos) cuando entreguen las órdenes, porque así el cliente no puede decir que usted no se lo entregó. Y sirve de mucha defensa”.

Señala además que evita tomar las órdenes que son muy pesadas o muy retiradas. “Lo que hay que tener es paciencia, tiempo y estudiar a la aplicación. Estudie su área y sepa dónde puede hacer las compras y dónde no”, sugiere.

Otro dato importante que comparte es que las personas que quieran comenzar a trabajar y ganar dinero extra con Instacart deben tener al menos conocimiento básico de inglés, escrito y hablado. En ocasiones, tendrán que hablar con los clientes a través de chat e incluso por llamada.

¿Cuánto dinero gana con Instacart?

El migrante dominicano destaca que, comparado con otros sitios de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York salen más órdenes porque hay muchas personas que hacen sus pedidos en Instacart y las propinas son buenas. Recuerda que una propina alta que recibió fue de $100 dólares.

También afirma que recientemente una persona hizo una orden de 36 artículos, por la que le pagaron $70 dólares y le dieron además $60 dólares de propina.

El extranjero indica asimismo que trabajando con Instacart puede ganar hasta $1,500 dólares a la semana, aunque todo dependerá del tiempo que se le dedique a la aplicación.

Según, hay tres factores que pueden llevar a hacer buen dinero:

“Ser rápido haciendo las compras, estar pendiente de lo tuyo y no del otro y estar con buena actitud y positivo. Si juntas los tres factores, vas a ser exitoso en esta aplicación”, asegura.

Finalmente, recuerda que puede haber “días malos” aunque resalta que esto le permite ahorrar un poco más.

