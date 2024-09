Raúl de Molina se sincera sobre la visita de Tekashi 69

La visita de Tekashi 6ix9ine a “El gordo y la flaca” ha generado mucho revuelo no solo por la presencia del rapero, que ha estado en el centro de controversias en su carrera, sino también por la reacción que su llegada provocó en el set y entre los fanáticos. Raúl de Molina, quien ha estado en la industria del entretenimiento por más de treinta años, compartió que nunca había experimentado un momento tan intenso como en ese momento.

“En 30 años de televisión no había sufrido lo que sufrí ayer aquí en el programa porque yo pensé que Tekashi, que nos había dado su palabra de que venía, no se iba a aparecer”, dijo de Molina.

El programa comenzó sin que Tekashi estuviera presente, creando anticipación entre los espectadores y el equipo. Cuando finalmente llegó, la conmoción fue palpable, algo que fue capturado en un video detrás de cámaras que se publicó en el canal de YouTube del programa. Esta visita no solo atrajo la atención de los seguidores del artista, sino que también puso de manifiesto el impacto que su figura tiene en la cultura popular.

“(Llegó) 20 minutos tarde. Yo salía cada 2 minutos y no lo veía, salía afuera, me seguía la cámara… Esto no era preparado ni nada señores, esto lo sufrí yo ayer aquí en el programa en vivo y en directo”, reveló el presentador de televisión.

Raúl reconoció que la situación tuvo un efecto significativo, resaltando la capacidad de Tekashi para generar controversia y conversación, un elemento que muchas veces alimenta la dinámica de programas como “El gordo y la flaca”. La repercusión de esta aparición seguramente se sentirá en los próximos días en las redes sociales y en la prensa, ya que la mezcla de entretenimiento y polémica continúa siendo un pilar en la industria.

“Desde que 6ix9ine ayer estrenó su canción ‘La respuesta’ aquí en nuestro show mucho está dando de qué hablar esta tiradera entre él y Yailin. Pero lo más importante hoy me llama la productora nuestra y me dice ‘su video musical en YouTube después de que salió en El gordo y la flaca subió un millón de personas unas horas después de que había terminado el programa'”, agregó el presentador de televisión.

