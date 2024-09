Leticia Calderón tuvo que pedir permiso para tener un novio

La situación entre Leticia Calderón y su hijo Luciano es conmovedora y refleja la cercanía que comparten. La actriz, tras un tiempo de soltería, está abierta a encontrar el amor nuevamente y ha tomado el paso de consultarlo con su primogénito, lo que muestra una relación de confianza y comunicación entre ambos.

El deseo de Luciano de que sus padres se reúnan nuevamente demuestra una perspectiva muy filial y un anhelo de unidad familiar. Aunque su respuesta puede parecer un poco inocente, también refleja el amor y la esperanza que tiene por una familia intacta. La reacción de Leticia, quien se ríe y se siente conmovida, muestra que ella valora y respeta los sentimientos de su hijo, a la vez que mantiene su decisión de buscar su propia felicidad.

“Yo quiero que mis dos padres se juntaran de nuevo, pero no“. A su vez, la reconocida villana de telenovelas también aprovechó para destacar que no se siente preparada para ver a su pequeño en una relación sentimental. Por ello, expresó en el programa ‘Ventaneando’ que: “No, todavía no estoy lista para que me digan suegra”.

Además, el hecho de que Leticia revele ser el “mejor Cupido” para Luciano indica que ella está dispuesta a apoyarlo en su vida amorosa, lo que a su vez refleja una dinámica familiar positiva. Es un hermoso recordatorio de que el apoyo familiar son fundamentales en cualquier decisión, ya sea en el ámbito personal o emocional.

Pese a que la actriz no está lista, pues no se ha negado a ayudarlo a conseguir a una persona que esté a su lado para que le demuestre cariño de una manera sincera y respetuosa: “Sí, claro, por supuesto, yo los ayudo. Hoy, no voy a decir a quién, pero mandamos un mensaje para acercar la relación, pero es de la universidad. El día que me presente a su novia será bienvenida”.

Calderón de manera constante utiliza sus redes sociales para manifestar lo feliz y orgullosa que se siente al lado de su hijo Luciano, quien se ha convertido en una pieza fundamental para salir cada día adelante y darle lo mejor de ella sin dudarlo un segundo.

Sigue leyendo:

· Leticia Calderón habló del problema de salud que enfrenta

· Leticia Calderón felicita a Fernando Colunga y Blanca Soto tras rumores de que ya son papás

· Leticia Calderón contó cómo están sus hijos tras saber que su padre Juan Collado es libre de cargos